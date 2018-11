Ile Maurice: Santé - Maurice accueille le 17e Colloque VIH/ SIDA Océan Indien

communiqué de presse

Maurice accueillera du 20 au 22 novembre 2018 le 17e colloque VIH/Sida Océan Indien qui se tiendra à l'hôtel Intercontinental à Balaclava. L'ouverture se fera le mardi 20 novembre 2018 en présence du ministre de la Santé et de la Qualité de la Vie, Dr Anwar Husnoo.

Ce colloque, qui aura pour thème 'Une Région, Des Evolutions, Des Solutions...

Ensemble !', est organisé par le ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie. Quelque 125 délégués des pays membres de la Commission de l'Océan Indien notamment les Comores, Madagascar, La Réunion, Seychelles, Rodrigues, et Maurice y participeront. D'éminents professeurs de France seront également présents tels que Dr Jean Claude Tardy, virologue à Lyon, Professeur Laurence Weiss, immunologiste à Paris, Professeur Stanislas Pol, hépatologue à Paris, Dr Francoise Linard, psychiatre de Paris, et Dr David Mete, addictologue de La Réunion. Le colloque verra également la participation des ministres des Comores, de Madagascar et des Seychelles.

Les thèmes qui seront abordés sont, entre autres : la répartition des rôles et des responsabilités au sein des pays et dans la zone océan Indien ; Prise en charge de l'usage de drogues en 2018 et défis des nouvelles substances de synthèse ; Epidémiologie, dépistages, et prise en charge du VIH/sida dans l'océan Indien ; Importance des soins psychiques dans la prise en charge des patients ; Dépister et traiter les populations cachées ; et Standards de prise en charge du VIH en 2018.

Le colloque VIH/ Sida Océan Indien représente un événement majeur pour tous les acteurs de la lutte contre le SIDA de la zone océan Indien. Une fois par an, il a lieu dans l'un des pays membres de la Commission de l'Océan Indien.

Objectifs

Le colloque régional VIH/Sida Océan Indien permet le partage d'informations médicales, sociales et épidémiologiques ; l'actualisation des connaissances sur la prise en charge médico-sociale ; le partage sur le niveau des soins et le soutien à apporter aux personnes vivant avec le VIH/Sida dans les pays de la zone ; ainsi que le partage sur des grands sujets liés au VIH tels que la prévention, la banalisation de l'infection, la discrimination des personnes vivant avec le VIH, et l'homosexualité. Le colloque facilitera aussi le renforcement du partenariat au niveau des organisations non gouvernementales, la société civile, des paramédicaux et des religieux.

Faits et chiffres du VIH/Sida à Maurice

L'épidémie de VIH et de sida à Maurice est considérée comme une épidémie concentrée, avec un taux de prévalence de 0,88% chez les 15 ans et plus. Depuis le premier cas de sida enregistré à Maurice en 1987 et jusqu'en décembre 2017, 7 039 cas ont été notifiés parmi les Mauriciens, dont 1 754 sont des femmes. Le nombre estimé de personnes vivant avec le virus à Maurice est de 8 200. A juin cette année, 191 nouveaux cas de VIH ont été détectés.