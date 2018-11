Tunisie: Al Massar dans la tourmente

Il n'en a pas fallu davantage pour que l'ancien doyen et membre élu de la direction du parti Al Massar soit lynché sur les réseaux sociaux. D'autant qu'un site internet français lui a attribué le titre de président d'honneur de l'association tunisienne organisatrice de la conférence. Ce que les dirigeants de l'association (Achraf Sallemi et Amine Jlassi) ont rapidement démenti par écrit.

Mais voilà que la direction intérimaire du parti Al Massar, que certains massaristes contestent, entre dans la mêlée. Les camarades de Jouneïdi Abdeljaoued n'ont pas trouvé mieux que d'«achever» le doyen Kazdaghli qui refusait leur autorité et les accusait de «coup de force». Son appartenance fut donc gelée et il devra comparaître devant le conseil de discipline du parti. Malgré ses deux mises au point adressées au parti et à l'opinion publique en arabe et en français.

Mais l'autre bord au sein du parti a réagi. Une pétition blanchissant «l'accusé» a été mise en route et comporte déjà 71 signatures dont de vieilles figures de proue comme Hichem Skik, Rachid Mcharek, Slim Ben Arfa ou Lakhdar Lala... mais les amis de Kazdaghli craignent sérieusement le pire.

Dans un statut sur Facebook intitulé : «HONTE A VOUS !», le dirigeant historique du parti Hichem Skik s'est lancé dans la bataille du sauvetage dès lundi : «A l'heure où des personnes, prétendant parler au nom du parti dans lequel il milite depuis infiniment plus longtemps que l'écrasante majorité d'entre eux, dénoncent un de leurs dirigeants éminents et le jettent en pâture à tous les fous et extrémistes prétendument «nationalistes», mettant sa vie en danger, certains esprits sains, n'ayant aucun calcul politicien, disent certaines vérités qui devraient faire honte à ces pseudo-dirigeants". Bref, Al Massar est dans la tourmente...