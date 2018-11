Tunisie: Les potentialités de la Tunisie à la loupe des investisseurs

Avantages comparatifs

Mettant en exergue les avantages que représente le site tunisien, le chef du gouvernement a affirmé que la Tunisie est potentiellement attractive pour les investisseurs. En effet, étant située au Sud de la Méditerranée, la Tunisie est dotée d'un positionnement géographique stratégique.

Et de soutenir que les avancées réalisées dans l'amélioration du climat des affaires ainsi que les prouesses du gouvernement en matière de stabilité sécuritaire, premier gage de l'investissement, représentent des avantages comparatifs pour la Tunisie. À cet égard, le chef du gouvernement a affirmé que la Tunisie a gagné 8 points dans le classement mondial du climat des affaires Doing Business, qui a été publié récemment.

Toujours, en soulignant le trait attractif de la Tunisie comme site d'investissement, le chef du gouvernement a évoqué les nouvelles incitations intégrées dans le nouveau code d'investissement, qui encouragent l'investissement étranger et l'installation des PME. Il a également affirmé que le gouvernement poursuivra ses efforts pour booster la croissance.

En outre, M. Youssef Chahed a déclaré que le gouvernement entamera, en 2019, des mégaprojets dans le secteur de l'infrastructure, à savoir le pont de Bizerte, le port en eaux profondes d'Enfidha, les quais 8 et 9 du port de Radès, l'autoroute reliant Tunis et Jelma, ainsi que les projets de liaison entre les routes nationales et les autoroutes.

Maîtriser les déficits, promouvoir l'emploi

Par ailleurs, M. Youssef Chahed a affirmé que des mesures qui visent à promouvoir l'emploi des jeunes ont été programmées pour l'année 2019. À savoir, doter exceptionnellement le Fonds national de l'emploi d'une ligne de financement supplémentaire outre le lancement de la banque des régions.

Les équilibres macroéconomiques auront également la priorité du travail gouvernemental dans l'année à venir. C'est ce qu'a affirmé M. Chahed qui a déclaré que le gouvernement continuera à déployer les efforts nécessaires pour maîtriser le déficit courant du budget économique 2019, afin de le stabiliser aux alentours de 3,9% et de juguler le déficit commercial pour pouvoir revoir à la hausse le taux de change du dinar.

Le chef du gouvernement a affirmé que la redynamisation de l'économie, la relance de la croissance économique et de l'investissement ainsi que l'amélioration des finances publiques figurent parmi les principales priorités pour l'année 2019. Pour ce faire, M. Youssef Chahed a affirmé que le gouvernement s'attellera à renforcer et à appuyer les secteurs compétitifs de l'économie nationale, à savoir l'industrie manufacturière extractive qui jusque-là n'a pas repris son activité avec la cadence d'avant 2011, l'agriculture et le tourisme qui a enregistré des résultats records durant 2018, et ce, grâce aux mesures incitatives intégrées dans le PLF 2019.

Numérisation, énergies renouvelables et E.S.S

De par son rôle incontournable dans l'instauration de la justice sociale, M. Youssef Chahed a mis en exergue l'importance dont revêt l'économie sociale et solidaire, dans la mise en place d'un nouveau modèle de développement. A cet égard, il a affirmé que la création du nouveau poste de ministre auprès du chef du gouvernement chargé de l'ESS, témoigne d'une volonté de la part du gouvernement ainsi qu'une prise de conscience affichée de l'exécutif de l'importance de l'ESS.

Par ailleurs, M. Youssef Chahed a affirmé que 2019 verra les prémices et les fondements d'un changement du modèle de développement. Le prochain lancement de la production de 1000 Mégawatts des énergies éolienne et solaire ainsi que la numérisation de l'administration et de l'entreprise, sont les premiers jalons de cette transformation. Ces deux grands projets sont les piliers d'un nouveau modèle de développement économique, soutient-il.

En outre, le chef du gouvernement a réitéré l'appui du gouvernement à la PME, en évoquant la panoplie de mesures engagées en faveur de l'entreprise intégrée dans le PLF 2019 outre les efforts déployés dans la lutte contre la corruption et la spéculation. « Notre principal objectif est de relever les défis, social et économique, un des piliers de la réussite de la transition historique que la Tunisie est en train de vivre, depuis 2011 », conclut le chef du gouvernement.

La France, partenaire historique

Le secrétaire d'Etat à l'Europe et aux Affaires étrangères, M. Jean Baptiste Lemoyne, a mis l'accent sur l'engagement de la France à renforcer son partenariat économique avec la Tunisie qualifiée comme un « hub de premier rang du continent africain ».

Il a également mis en valeur les relations multidimensionnelles qu'entretiennent la France et la Tunisie, sur le plan économique, politique et humain, tout en soulignant le continuel appui de la France à la Tunisie. Mettant en exergue la place qu'occupe l'investissement français par rapport au volume total des investissements étrangers en Tunisie, M. Lemoyne a fait savoir que la France poursuivra son appui au partenariat franco-tunisien.

À cet égard, il a précisé que le président français Emmanuel Macron s'est engagé, lors de sa dernière visite Tunisie en janvier 2018, à doubler le volume d'investissements français en Tunisie, d'ici 2022.

Par ailleurs, M. Lemoyne a saisi l'occasion pour rappeler que la Tunisie sera le premier pays maghrébin qui accueillera le sommet de la francophonie en 2020, un événement qui vise essentiellement à mettre en valeur « cette communauté qui se tisse autour du français ».

Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a, par ailleurs, souligné les défis auxquels la Tunisie et la France font face ensemble, notamment la lutte contre le terrorisme.

Appui financier français aux PME tunisiennes

Outre la délégation d'entreprises numériques Business France, M. Lemoyne a indiqué que l'emploi et la formation des jeunes sont une priorité de la France en Tunisie. Le fonds d'urgence de 50 millions d'euros, annoncé par le président de la République française M. Emmanuel Macron, qui est piloté par l'AFD permet de financer les projets innovants des jeunes Tunisiens, notamment dans le secteur des TIC, des énergies renouvelables, du tourisme ... etc. Il a également, énuméré les différentes mesures incitatives qui facilitent l'exportation et l'importation dans le cadre d'un partenariat bilatéral.

Le secrétaire d'Etat à l'Europe et aux Affaires étrangères a annoncé le doublement de la ligne de crédit française en faveur des PME et des PMI tunisiennes, à hauteur de 30 millions d'euros. Il a assuré que cette ligne permettra de bénéficier à ces entreprises tunisiennes des prêts à des taux d'intérêts favorables pour acheter des services en Tunisie ou en France.

De son côté, François Asselin a salué l'appui des autorités tunisiennes, notamment du chef du gouvernement, à ce forum. Et de soutenir que la clé de voûte du succès économique d'une nation réside dans la promotion du secteur marchand.