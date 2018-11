Tunisie: Pour la démocratie participative et l'économie solidaire

Comment convaincre ?

Son vice-président, l'ancien syndicaliste à l'Ugtt, M. Kacem Afaya, lui aussi, est parti du vécu des individus, mettant en avant l'apport du citoyen dans l'œuvre du changement. Comment sortir de l'ornière ?

De toute façon, les objectifs de l'association sont clairs et précis, écrits noir sur blanc: citoyenneté et son ancrage dans la société, démocratie de proximité, promotion de l'économie sociale et solidaire, ouverture sur le monde et l'universalité des valeurs du travail, de la justice sociale et du développement durable.

Lui, membre du bureau chargé des études prospectives sur l'action citoyenne, le philosophe-anthropologue Youssef Seddik intervient sur deux points : la méthode du discours politique pour avoir un sens et l'acte citoyen non comme fatalité. L'essentiel, pour lui, consiste à passer de l'Etat providence à l'Etat citoyen.

L'ancien président de l'Association des journalistes tunisiens (AJT) se voit, aujourd'hui, rejoindre le camp des défenseurs de l'action citoyenne. Dans sa brève intervention, il a fait trois remarques : l'indépendance de cette nouvelle association, dans le sens où elle n'a aucune couleur politique. Apolitique, en quelque sorte.

L'éducation sur la valeur de citoyenneté et la répartition des activités sur six zones géographiques, couvrant les différentes régions du pays. Reste à savoir si ce nouveau-né associatif aura les moyens de conviction ? Et comment fera-t-elle l'exception par rapport à d'autres associations de même vocation ? Certes, la citoyenneté est une culture qui s'apprend au quotidien.