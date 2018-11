Tunisie: Le Club de presse se distingue!

Il s'agit du Club de presse de Bizerte, présidé par M. Foued Mhamdi, entouré d'une équipe on ne peut plus dynamique. On a assisté, à son siège, il y a à peine une semaine, à une réception organisée en l'honneur de la réalisatrice Hajer Nefzi à l'occasion de la présentation de son film, hors compétition, «Ghézala» JCC 2018 avec pour scénariste Mohamed Aidoudi, le héros étant Mouldi Hannachi.

Ce film qui mérite encouragement a été projeté à Messaâdine et est en train de faire le tour des salles de projection à Tunis. Quelques jours plus tôt, ledit Club de presse a invité l'écrivain Mohamed El May pour la signature de son nouveau livre «L'image de la femme en Tunisie», un rendez-vous qui a réuni bon nombre de figures littéraires de la région et au-delà. Dans les deux cas, le débat n'a pas manqué d'intérêt.

Le Club de presse de Bizerte a toujours été un soutien à des jeunes et moins jeunes désirant donner libre cours à leur talent, surtout quand il est question de création...