Tunisie: Des raisons pour investir dans le pays

Trois mois après son entrée dans notre pays à travers l'acquisition de DNO-Tunisia AS, Panoro Energy vient d'annoncer la conclusion d'un accord pour l'acquisition de OMV Tunisia Upstream GmbH pour un montant en cash de 65 millions de dollars. Les raisons de ce choix, au moment où les autres grandes compagnies pétrolières internationales sont en train de quitter la Tunisie, ont représenté l'essentiel des questions posées par les journalistes au PDG de Panoro, John Hamilton, lors du point de presse organisé récemment.

Selon lui, bien qu'elle ne soit pas un grand pays pétrolier ou gazier comparée à ses voisins limitrophes, la Tunisie est un pays qui peut attirer les investisseurs pour diverses raisons. «D'abord, il s'agit d'un pays stable et démocratique dont le gouvernement ne cesse d'œuvrer pour améliorer le climat des investissements et pour attirer les investisseurs étrangers. Les lois régissant le secteur (code des hydrocarbures) sont claires et précises et les relations avec l'administration sont transparentes. En plus de l'infrastructure, les coûts des services sont généralement abordables dans un pays qui bénéficie d'une grande expertise dans le domaine à travers ses compétences.»

Production de haute qualité

Le PDG de Panoro a ajouté que sa société (de taille moyenne) qui s'est focalisée sur l'Afrique peut trouver son compte en Tunisie dans des projets qui lui conviennent et qui n'intéressent forcément pas les grandes multinationales à la recherche de projets de très grande taille.

John Hamilton a précisé que la société OMV Tunisia Upstream GmbH, acquise par Panoro auprès d'OMV, détient une participation de 49% dans des champs pétroliers en production de haute qualité avec de faibles taux de déclin et un seuil de rentabilité très bas et génèrent de solides cash-flows, ajoutant dans ce cadre : «Les cinq concessions de production d'hydrocarbures, Guebiba/El Hajib, Rhemoura, El Ain, Cercina et Cercina-Sud (conjointement les "concessions"), sont localisées onshore et offshore, près de la ville de Sfax et mitoyennes du permis d'exploration de Sfax Offshore ("SOEP") opéré par Panoro et acquis récemment auprès de DNO ASA. »

Il a aussi indiqué que les concessions sont à longue durée de vie et à faible risque avec une production stable depuis les années 1990 et contiennent des quantités importantes d'hydrocarbures non encore récupérées, avec des réserves nettes estimées à 8,1 millions de barils au 30 juin 2018 sur la base du rapport préparé par Gaffney Cline and Associates («GCA»).

Une bonne protection

Les concessions bénéficient de coûts de production compétitifs de 12 dollars par baril, ce qui procure une bonne protection en cas de baisse du prix, et de termes fiscaux très avantageux. GCA estime l'acquisition à environ 93 millions de dollars à la date du 1er juillet 2018, outre le fait que la société a généré 10 millions de dollars de cash-flow pendant la première moitié de l'année 2018. L'acheteur hérite aussi d'un inventaire important de matériel de forage évalué par le vendeur à 5 millions de dollars à la date du 1er Janvier 2018.

Les concessions sont actuellement gérées et opérées conjointement par l'Etap et la Cible à travers l'entreprise conjointe de TPS, une coentreprise établie de longue date. TPS se trouve dans la ville de Sfax et compte environ 130 employés. Panoro dispose de deux postes statutaires au sein de TPS, à savoir celui de directeur général adjoint et celui de directeur développement. La stratégie future et le programme de travail de TPS seront gérés conjointement par Panoro et l'Etap. TPS a déjà identifié plusieurs opportunités afin d'accroître la production provenant des concessions ainsi que les réserves.

Grâce à cette acquisition de nature transformationnelle, Panoro ajoute des actifs de qualité de production de pétrole, dotés d'une infrastructure existante, d'opérations bien gérées et d'un fort potentiel de croissance. De plus, cette acquisition consolide la position de Panoro en Tunisie, qui devient centrale pour Panoro. Cette acquisition représente une étape importante pour que la société devienne un acteur important, à cycle complet de l'activité d'exploration et production, de l'industrie pétrolière tunisienne.

Très confiant, le PDG de Panoro a conclu : «Cette acquisition est conforme à notre stratégie annoncée pour poursuivre notre expansion en Tunisie et démontre notre forte détermination à continuer à établir une société pétrolière internationale de premier plan et focalisée sur l'Afrique».