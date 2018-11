Tunisie: Dawi.tn, une application pour trouver ses médicaments

Se procurer le traitement prescrit par un praticien pour soigner une dépression, une inflammation ou une infection respiratoire s'est souvent transformé, en effet, en véritable parcours du combattant pour nombre de malades qui souffrent notamment de pathologies chroniques et qui peinent à trouver tous les trois ou six mois les médicaments nécessaires à leur santé fragile. Sera-t-il possible un jour de ne plus avoir à faire le tour des officines pour trouver les médicaments dont on a besoin ? Il semblerait que oui grâce aux nouvelles technologies qui ont été appelées à la rescousse pour trouver une solution à ce problème.

Une équipe de la société Alixsys a mis au point une application téléchargeable sur les téléphones mobiles Dawi.tn permettant de faciliter la recherche des médicaments difficiles à trouver dans les pharmacies ou qui sont tout simplement introuvables. Il suffit de saisir le nom du médicament pour voir s'afficher le nom des pharmacies dans lesquelles il est probable de se le procurer.

Présente au salon Futurallia qui se déroule du 14 au 16 novembre dans un hôtel de la place, une équipe de la société Alixsys est là pour aider les visiteurs à installer gratuitement l'application Dawi.tn sur leur téléphone mobile afin qu'ils puissent d'un simple clic lancer une recherche et pouvoir ainsi se procurer ce dont ils ont besoin pour eux ou pour leur entourage. « Soit on peut télécharger sur playstore, soit on peut se rendre directement sur le site dawi.tn », précise le co-fondateur de la société, Bechir Hatira. Le recours aux nouvelles technologies continue à simplifier la vie des patients.