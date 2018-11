Tunisie: Faouzi Benzarti retrouve le WAC !

A en croire des médias marocains, l'ex-sélectionneur national est arrivé à Casablanca pour discuter avec les dirigeants du Wydad Casablanca d'un éventuel engagement. Rappelons que Faouzi Benzarti était entraîneur du WAC, mais il a démissionné après avoir accepté l'offre émanant de la Fédération tunisienne de football.

Dans ce contexte, une source de la Fédération royale marocaine de football a indiqué que Faouzi Benzarti pourra reprendre les commandes au WAC, vu qu'il ne s'est pas engagé avec un autre club marocain depuis qu'il a quitté Casablanca.

C1 : trois Tunisiens parmi les meilleurs passeurs

La Confédération africaine de football a publié le classement des meilleurs passeurs de l'édition 2018 de la Ligue des champions.

Si Brefi Mensah (Horoya AC) et Akram Djahnit (ES Sétif) occupent la première place avec quatre passes décisives, trois Tunisiens, à savoir Wajdi Kechrida (Etoile SSahel), Ali Maâloul (Al Ahly) et Sameh Derbali (Espérance STunis) figurent au second rang avec trois gestes décisifs. Le milieu algérien de l'EST, Youssef Blaïli, compte également trois passes décisives à son actif.

Par ailleurs, Anice Badri (EST) et Firas Belarbi (EST) occupent la 3e place avec deux passes décisives au compteur. Rappelons que Anice Badri a terminé l'édition 2018 en tête du classement des buteurs avec huit unités.

L'ESM cherche un stade pour recevoir l'EST !

Le comité directeur de l'Etoile Métlaoui a récemment reçu une correspondance de la part de la Ligue tunisienne de football, l'appelant à trouver un stade en dehors du gouvernorat de Gafsa pour y tenir la rencontre en retard entre l'Etoile Métlaoui et l'EST, et ce, pour des raisons sécuritaires. La rencontre se tiendra ce dimanche en dehors du gouvernorat de Gafsa.

ESS : Souissi et Ben Hassine passent pros

Deux jeunes joueurs ont signé des contrats professionnels avec l'Etoile Sportive du Sahel.

Il s'agit de Houssem Souissi (latéral gauche, 19 ans) et Louay Ben Hassine (milieu de terrain offensif, 18 ans). Ces deux joueurs évoluaient avec la section des Elites de l'Etoile Sportive du Sahel.

SG-Kawkab Marrakech samedi en amical

En stage au Maroc, le Stade Gabésien rencontre demain, à 15h00, en amical, le club marocain Kawkab Marrakech. Ce sera le premier des deux tests prévus durant le séjour au Maroc.

En amical

Du côté du stade Mhiri de Sfax, le Club Sportif Sfaxien a disposé du Stade Sportif Sfaxien (2-0). Aymen Harzi et le Congolais Jaurès ont réussi les buts «noir et blanc». A la mi-temps, le CSS menait (1-0).

En banlieue sud, le CS Hammam-Lif a battu l'US Borj Cédria (3-1). Khaldoun Mansour et Boubacar Beiguily, auteur d'un doublé, ont marqué pour les «Verts». Enfin, le Stade Tunisien et la Jeunesse Sportive Kairouanaise ont disputé un test qui s'est soldé par un résultat nul d'un but partout. Mohamed Mbarek a inscrit le but stadiste à la première minute de la rencontre. Mossaâb Sassi a égalisé pour la Jeunesse Sportive Kairouanaise à la 80e minute.

Action et réaction !

Le message publié par l'ex-président du Club Africain, Slim Riahi, dans lequel il a promis de tout révéler sur la situation financière du CA et de répondre à ceux qui lui imputent la responsabilité de la crise que traverse le club de Bab Jedid, a suscité de nombreuses réactions. Sur la toile, la majorité des internautes ont appelé Slim Riahi à assumer ses responsabilités et à payer les dettes du club, alors que d'autres l'ont accusé d'utiliser l'image du CA pour des fins politiques. Rappelons que Slim Riahi a annoncé qu'il diffusera un live sur sa page Facebook pour répondre aux accusations et révéler la vérité sur des malversations et la mauvaise gestion ayant marqué son mandat à la tête du club de Bab Jedid.