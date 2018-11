Tunisie: Prestige, enjeux et avenir...

Sassi, le grand retour

Écarte par Benzarti pour des raisons personnelles, Ferjani Sassi fait son grand retour en sélection. Le veto levé, Sassi est sûr de partir d'entrée tout à l'heure au milieu du terrain. Des nouveautés pour Kanzari et Okbi à part le retour de Sassi? Certainement que ce duo va essayer de remettre le groupe sur ses pieds et de lui remonter le moral. Il sera question d'éviter le stress et la tension qu'on a vus du temps de Benzarti.

Évacuer la tension et «libérer» les joueurs est une mission pas facile après la parenthèse Benzarti. Il faudra noter une double absence de taille au milieu : Ben Amor et Chaâlali, tous les deux blessés. La carte Ben Mohamed, oui, mais aussi les cartes Ben Youssef et Chaouat. Plus que les noms, c'est la manière de s'exprimer et le comportement défensif qui vont être bien suivis. Une chose est sûre, on attend que l'équipe nationale fasse mieux que contre le Niger où l'on a gagné sur le fil et en ayant pris des risques inappropriés. C'est un match de prestige où gagner permet de respirer et de regarder l'avenir avec optimisme, avant de jouer la CAN.

Pas de pression

Maher Kanzari et Mourad Okbi sont dans un match-test qui a beaucoup de signification pour eux. On sait bien que c'est la clé pour pouvoir diriger à la CAN l'équipe nationale. Les deux sélectionneurs, avec Kanzari comme premier responsable, connaissent fort bien les joueurs et n'ont pas l'intention de rater cette chance inouïe de mener la sélection. Pas de pression de résultat, mais une obligation de rentrer avec un score rassurant et de remobiliser le groupe. On a envie de voir ces joueurs qui ont de bonnes qualités techniques, notamment Khazri, Sliti, Srarfi et Skhiri (qui doit retrouver ses sensations et son bon placement), mieux s'exprimer. On a tout pour gagner, car si l'on perd, il n'y aura pas d'excuses. On pense bien que c'est un match hyper-important pour l'avenir de la sélection. On veut ouvrir une nouvelle page où il y aura plus de confiance et de régularité.