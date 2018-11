Sénégal: Contrôle du fichier électoral par ses propres experts - L'opposition obtient gain de cause

A quelques trois mois de l'élection présidentielle du 24 février 2019, l'opposition qui n'a cessé de suspecter la fiabilité du fichier électoral obtient une victoire significative, suite à sa demande d'envoyer des informaticiens pour auditer ledit fichier.

Hier, jeudi 15 novembre 2018, le Front démocratique et social de résistance nationale qui regroupe le Pds et les partis les plus représentatifs du camp opposé à Macky Sall, a obtenu gain de cause devant le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui a finalement accepté sa demande de contrôler, par l'entremise de ses propres experts, le fichier général des électeurs sénégalais.

Enfin, une avancée notable dans l'apaisement de la cristallisation autour du fichier électoral devant régenter la présidentielle de février prochain.

Pour cause, l'opposition regroupée autour du Front démocratique et social de résistance nationale (Frn) a obtenu le feu vert du ministère de l'Intérieur pour exercer son droit de regard et de contrôle du fichier électoral.

Le front qui s'est rendu comme prévu hier, jeudi, au ministère d'Aly Ngouille Ndiaye pour faire valoir son droit de contrôle du fichier, n'est pas revenu les mains vides.

En effet, le ministre de l'Intérieur, par l'intermédiaire du Directeur de l'autonomisation des fichiers (Daf), a donné son aval à Oumar Sarr du Pds et cie, en leur permettant d'envoyer des informaticiens issus de leurs différentes formations politiques afin d'auditer le fichier électoral.

Le Daf a donné par suite des garanties en affirmant qu'une salle sera mise à la disposition de l'opposition et tout le matériel nécessaire pour permettre aux experts retenus de faire leur audit.

Prenant pour autant acte de la décision du ministre de l'Intérieur, en charge des élections, de respecter la loi électorale, notamment l'article L48 de ladite loi, « nonobstant son refus maintes fois réaffirmé de l'appliquer jusqu'à ce jour », les partis du Frn ont décidé de désigner, dès ce vendredi, leurs plénipotentiaires qui se rendront la semaine prochaine à la Daf pour contrôler « la tenue du fichier général des électeurs», comme le stipule la loi.

Pour rappel, l'opposition regroupée autour du Frn qui a de fortes suspicions sur la fiabilité du fichier électoral, avait adressé une lettre au ministre de l'Intérieur pour l'informer de son souhait d'auditer par ses propres experts le fichier électoral mis en ligne vendredi dernier par la Direction de l'autonomisation du fichier.

Et, cela conformément à l'article L48 du Code électoral qui stipule que « les partis politiques légalement constitués ont un droit de regard et de contrôle sur la tenue du fichier électoral».

Un fichier qui comprend deux niveaux : le fichier des électeurs établis sur le territoire national composé des civils, des militaires et des paramilitaires, et le fichier spécial des Sénégalais de l'extérieur.