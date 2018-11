Sénégal: Promotion de la paix et sécurité - Le Général Paul Ndiaye enrôle la cuvée 2018 du Yali

Le Centre des hautes études de défense et de sécurité (Cheds) a ouvert hier, jeudi 15 novembre, ses portes aux membres de la promotion 2018 du Centre régional de leadership (Crl) du Young african leadership initiative (Yali) pour une «matinée paix et sécurité».

Occasion pour le Général de brigade Paul Ndiaye, Directeur général du Cheds, d'inviter les dits acteurs à s'impliquer pleinement dans la promotion de la paix et la lutte contre l'extrémisme violent en Afrique.

Dans son allocution d'ouverture, le Général de brigade Paul Ndiaye, Directeur général du Cheds s'est réjoui de la tenue de cette rencontre qui constitue, selon lui, «un jalon dans la formation de citoyens et de citoyennes conscients de leurs responsabilités pour préserver et construire la paix en Afrique».

Ainsi s'adressant aux jeunes membres de la promo 2018 du Yali 2018, issus de milieux socio-économiques divers des seize (16) pays d'Afrique de l'Ouest, le Directeur général du Cheds a invité ces derniers à s'impliquer pleinement dans la promotion de la paix et la lutte contre l'extrémisme violent en Afrique.

Poursuivant son propos, le Dg du Cheds qui a indiqué que «le contexte sécuritaire africain est porteur de menaces variées qui ont toutes un impact négatif sur la jeunesse », a exhorté ces jeunes à saisir les instruments mis à leur disposition par les résolutions 2250 et 2419 du Conseil de sécurité des Nations Unies et la reconnaissance de leur potentiel vital par l'Union africaine pour jouer pleinement leur rôle dans la prévention et le processus de résolution des conflits en Afrique.

Au menu de cette rencontre, quatre présentations autour de la promotion de la participation des jeunes et des femmes dans la prévention et la gestion des conflits sont délivrées à l'intention des participants. Portant sur «La résolution 1325 et les suivantes, le Programme paix et sécurité», la première communication a été introduite par Mme Marie Josée Kandanga de Onufemmes.

Elle est suivie par sa consœur, Mme Kemealo Telou de l'Unowas dont la présentation a porté sur «Le réseau des femmes, jeunes, paix et sécurité, quelle alliance possible avec le réseau Yali».

Les deux dernières présentations portant sur les thèmes : «Programmes de formation des femmes pour la paix et la sécurité» et «Hybridation des conflits, les jeunes, les femmes au cœur de la question sécuritaire» sont introduite respectivement par Mme Yague Samb de Timbuktu institut et le Dr Christiane Agboton du Cheds.

Pour info, la rencontre d'hier, jeudi, est la première du genre a être organisée par le Cheds depuis sa création, il y a cinq (05) ans par les autorités sénégalaises dans le but de doter notre pays d'un cadre d'analyse et de renforcement des capacités des hauts cadres de l'administration, du secteur privé, de la Société civile, des Forces de défense et de sécurité (Fds) en matière de réflexion stratégique et d'échanges d'expériences sur les grandes thématiques de l'heure, au plan national et international