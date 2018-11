Sénégal: 1ère édition du Forum francophone - Dakar, capitale du numérique

Le Sénégal accueille depuis hier, jeudi 15 novembre, la première édition du forum francophone de Dakar. Pour trois jours, près de 400 participants discuteront sur le thème « la Francophonie comme facteur d'intégration par l'innovation numérique : enjeux et perspectives» dans le but de développer la Francophonie à travers le numérique.

Dakar abrite depuis hier, jeudi 15 novembre, la première édition du Forum francophone. Axé sur le thème «la Francophonie comme facteur d'intégration par l'innovation numérique : enjeux et perspectives», le forum devra permettre de réfléchir sur le numérique comme étant un moyen d'intégration de développement en Francophonie.

Venu représenter le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, le ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'Economie numérique, Abdoulaye Bibi Baldé, a fait savoir qu'en initiant ce forum, «le but était d'innover tout en demeurant fidèle à une longue tradition de célébration de la Francophonie des peuples et de la créativité».

Selon M. Baldé, le thème du forum s'inscrit dans la politique numérique du Sénégal. «Cette dernière repose sur la stratégie numérique Sénégal 20-25 avec comme vision le numérique pour tous et pour les usages en 2025 au Sénégal avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème plus performant», a-t-il dit.

Pour sa part, le représentant de l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif), Emile Tanawa a soutenu que ce «forum sur la Francophonie ne fait que confirmer la place de choix que le Sénégal occupe au sein de la Francophonie».

Il est, par ailleurs, revenu sur le caractère transversal du numérique pour expliquer le sens du thème du forum. Pendant trois jours, la première édition du forum francophone de Dakar sera ainsi un cadre d'échanges sur le rôle du numérique dans la Francophonie.

«Les techniciens disent que l'économie numérique englobe des activités économiques et sociales qui sont activées par des plateformes telles que les réseaux Internet, les réseaux mobiles, les réseaux des capteurs y compris l'économie numérique.

Sur ce volet, le PSE milite dans le sens du rapprochement de leur impact sur l'économie, sur la mise en œuvre d'un cadre d'actions stratégiques reposant sur la mise en place d'un cadre favorable à l'amélioration de la qualité des infrastructures et des services ainsi que la réduction des coûts», a déclaré le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp).

En effet, dans son allocution, Abdoulaye Bibi Baldé a fait savoir qu'il est prévu que «toutes les institutions en charge de la Francophonie présentes au Sénégal soient regroupées sur un site unique au niveau du Pôle urbain de Diamniadio».

Au programme de la première édition du forum francophone de Dakar, il est prévu en plus de la conférence inaugurale qui a eu lieu hier, des conférences thématiques, des ateliers et un village du numérique francophone.