Ile Maurice: Procès contre SAJ - Jeetah incapable de justifier le montant de Rs 150 millions

Il réclame des dommages de Rs 150 millions à sir Anerood Jugnauth (SAJ) pour propos diffamatoires. Comment est-il arrivé à ce montant ? L'ancien ministre Rajesh Jeetah a été incapable de le dire ce vendredi 16 novembre en Cour suprême.

Rajesh Jeetah était contre-interrogé par Me Ithier, SC, qui représente SAJ. Il a certes déclaré avoir été humilié et subi des préjudices suivant les propos «malicieux, faux, vexatoires et hautement diffamatoires» de SAJ. Ce dernier avait, lors d'une conférence de presse, le 8 avril 2012, déclaré que Rajesh Jeetah avait reçu le Dr Kishan Malhotra à son bureau et que les deux hommes auraient conclu un deal pour le rachat de la clinique MedPoint. Or, il n'a pu démontrer comme il est arrivé au chiffre de Rs 150 millions.

Par ailleurs, plusieurs questions lui ont été posées sur sa rencontre avec le Dr Kishan Malhotra dans le cadre du rachat de la clinique MedPoint par l'État. «I put it to you that you started conversation with Dr Malhotra after you had asked him about the future plans and then Mrs Veerapen (NdlR, Senior Executive Officer du ministère de la Santé) came in the meeting later?» lui a demandé Me Ithier. Rajesh Jeetah a répondu par la négative. Il a démenti avoir demandé au Dr Malhotra, témoin dans cette affaire, d'envoyer ses propositions après ladite réunion.

«You instructed the officers of your ministry to carry out site visits at MedPoint hospital and another hospital?» Une question à laquelle l'ancien ministre n'a pu répondre, indiquant qu'il ne se souvenait pas. L'avocat lui a également demandé s'il avait donné des instructions à un officier pour que le Dr malhotra envoie des détails sur la clinique. Ce qu'il a réfuté.

«Deux méls m'avaient été adressés par le Dr Malhotra, les 17 et 18 janvier 2010, dans lesquels il m'avait dit : "Dear honourable minister please find attached details of properties...". Je confirme les avoir bel et bien reçus.» Toutefois, Rajesh Jeetah soutient qu'il ne se rappelle pas si le Dr Malhotra lui a envoyé un autre courriel dans lequel il l'informait avoir soumis ses propositions financières.

Le procès se poursuivra les 30 janvier, 13 mars et 27 mars 2019, avec les témoignages du Dr Malhotra et de Mme Veerapen du ministère de la Santé.