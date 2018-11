Ile Maurice: Propos et vidéo offensants - Deux internautes poursuivies, le PM assigné comme témoin

Une accusation formelle de «using an information and communication service for purpose of causing inconvenience to a person» en violation des articles 46 (h) (ii) et 47 de la Computer Misuse and Cybercrime Act a été retenue contre une internaute, ce vendredi 16 novembre, en cour intermédiaire.

Il est reproché à Karishma Randhay, connue comme Shweta, âgée de 27 ans, d'avoir posté des commentaires injurieux sur sa page Facebook, le 18 janvier 2018, tout en partageant une photo du Premier ministre, Pravind Jugnauth. Ce dernier sera appelé à titre de témoin à une date ultérieure.

Dans un procès séparé, Marie Melanie Manuela Zacharie, 27 ans, fait l'objet des mêmes accusations. Il est reproché à l'habitante de Quatre-Bornes d'avoir utilisé sa page Facebook, sous le nom Lioness Jahnell, pour poster une vidéo intitulée «micro cacher cot sir Anerood Jugnauth», suivie des commentaires : «EcouT zot pu tanD... la vérité tjrs fini par savoir... share max... pu montre lepep la vérité».

En vertu de la Judicial and Legal Provisions Act, toute personne reconnue coupable est passible d'une peine de prison n'excédant pas dix ans.