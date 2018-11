Cote d'Ivoire: Quatrième fonds panafricain - Emerging Capital Partners mobilise plus de 370,39 milliards Fcfa

Le capital-investisseur panafricain Emerging capital cartners (Ecp) annonce le closing de son quatrième fonds panafricain, Ecp Africa Fund IV (AfIV).

Domicilié à Maurice, AfIV et ses véhicules de co-investissement associés ont perçu des engagements de plus de 370, 39 milliards Fcfa, attirant de nombreux investisseurs basés en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord.

Ecp se félicite notamment de réunir à travers ce quatrième fonds la plus grande proportion d'investisseurs africains de son histoire, avec une contribution significative d'un grand nombre de fonds de pension et de compagnies d'assurance issus du continent. Au total, les investisseurs africains représentent plus de la moitié du nombre total d'investisseurs.

Grâce à ce nouveau fonds, Ecp entend promouvoir son focus sur les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance ainsi que sur l'inclusion économique à travers son portefeuille de sociétés. Domicilié aux États-Unis, ECP dispose d'une équipe d'investissement composée de 29 professionnels expérimentés et d'une couverture solide sur le terrain à travers ses six bureaux répartis sur le continent.