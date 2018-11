Sénégal: La transparence et l'innovation comme modele de gouvernance au FONGIP

Fort de la confiance des acteurs, partenaires, bénéficiaires et de la qualité de ses services financiers comme la garantie , le refinancement/bonification et les services non financiers comme l'accompagnement, le FONGIP s'est illustré depuis sa création par son modèle innovant et à travers la solvabilisation des PME .C'est pourquoi, le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) décide de publier sur son site web (www.fongip.sn) ses réalisations effectives et plus précisément la liste de tous les bénéficiaires avec leurs localités distinctes.

Ce qui constitue une première pour une agence publique. A ce propos, le Directeur du Pôle Réseau Accompagnement, Communication et Marketing (DPRACM) nous a révélé que c'était une promesse de Monsieur l'Administrateur général faite à la diaspora Sénégalaise vivant aux Etats Unis d'Amérique qui, lors de sa dernière tournée économique internationale, s'inquiétait du fait que ladite structure était destinée à des fins politiciennes.

A l'heure du bilan du premier mandat du Président Macky SALL, le FONGIP, avec ses financements de plus de 48 milliards de francs CFA depuis sa création en 2014, confirme les efforts considérables consentis par le gouvernement pour relever le défi du financement des PME. Les solutions structurelles de ce défi pour une catégorie représentant 99% du tissu économique du pays devront être les premières priorités du gouvernement du Président Macky SALL en 2019 puisque le gap des besoins de financements des PME , toujours estimés à 500 milliards par an n'est toujours pas réglé malgré la mise en place d'instruments financiers innovants ,structurels et performants que sont le FONGIP et le FONSIS qui n'ont pas encore les moyens de leur politiques surtout dans ce contexte généralisée de tension budgétaire reconnu par le Ministre Amadou BA.

