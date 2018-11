Algérie: Ouargla - Un million de palmiers-dattiers pour produire plus de 100.000 tonnes/an

Ouargla — Un projet de plantation d'un (1) million de palmiers-dattiers a été retenu dans la wilaya d'Ouargla, en vue d'accroitre les capacités locales de production de dattes de plus de 100.000 tonnes/an supplémentaires à l'horizon 2027.

Ciblant une superficie totale de 8.000 hectares à travers différentes communes de la wilaya, ce projet nécessitant un financement global de trois (3) milliards DA, est considéré comme un véritable défi qui fait partie des efforts consentis pour donner un nouvel essor à la filière dattes en Algérie, tout en contribuant à la création de richesse et d'emplois au titre de la compétitivité de l'économie nationale hors hydrocarbures, a affirmé à l'APS le président de la Chambre locale de l'Agriculture, Okba Choukri Bouziani.

Une large action de sensibilisation a été lancée avec le concours de la direction des services agricoles (DSA) de la wilaya d'Ouargla et le Commissariat au développement de l'agriculture en régions sahariennes (CDARS), pour impliquer tous les acteurs concernés, les agriculteurs, les communes et les divers établissements financiers et bancaires, dans la réalisation de ce projet prometteur, a-t-il souligné.

Quelque 150.000 palmiers-dattiers de variétés Deglet-Nour, Ghars et Tafzouine, ont d'ores et déjà été mis en terre, depuis mars dernier à ce jour, à travers certains périmètres agricoles, tels que "Ahmed Drina" (commune de Hassi Benbdallah) et Gassi-Touil (Hassi-Messaoud), a-t-il ajouté.

Classée parmi les premières wilayas productrices de dattes, en quantité et en qualité, la wilaya d'Ouargla dispose d'une richesse phoenicicole qui dépasse les 2,6 millions de palmiers-dattiers, dont 2.184.011 palmiers productifs, éparpillés sur une superficie de 24.140 hectares, avec une production moyenne annuelle oscillant entre 1,3 et 1,4 million de quintaux de dattes, selon le même responsable.

La variété Deglet Nour (datte fine) est produite par 1.432.815 palmiers implantés sur 13.063 ha, alors que les autres variétés principales, à savoir Ghars (dattes molles) et Degla-Beida (dattes sèches), sont produites grâce à un total de 1.183.612 palmiers sur 11.077 ha, a-t-il détaillé.

La phoeniciculture, activité la plus pratiquée encore par la population

Selon M. Bouziani, cet important potentiel économique qui reste encore l'activité agricole la plus pratiquée par la population locale, n'a pas encore trouvé sa bonne place comme un produit phare susceptible d'approvisionner continuellement le marché national et de s'imposer devant la forte concurrence à l'étranger, estimant, dans ce sillage, que le nouveau poste frontalier terrestre algéro-mauritanien devrait donner un "nouveau souffle" à l'exportation de dattes algériennes vers l'Afrique profonde.

Les pouvoirs publics accordent un intérêt particulier à cette filière stratégique prenant de nombreuses mesures incitatives en faveur des agriculteurs, notamment l'allègement des procédures administratives d'accès au foncier agricole et la lutte contre les maladies parasitaires affectant le palmier-dattier, dont le "Boufaroua" (un acarien de la famille des Tetranychidae) et le "Myelois" (ver de dattes), a-t-il soutenu.

Pour diminuer les contraintes enregistrées sur le terrain en matière de manque de main d'£uvre qualifiée, notamment les grimpeurs de palmiers, le président de la Chambre locale de l'Agriculture à mis l'accent sur la nécessité d'aller vers l'agriculture mécanisée et de multiplier les actions de vulgarisation en direction des producteurs sur la prise en charge de cette richesse à travers l'entretien et le traitement phytosanitaire, en plus de l'encouragement de l'industrie de conditionnement de dattes et la production des dérivés de dattes (miel, sucre de table, confiture, vinaigre, alcool, aliments de bétail et autres).

S'agissant de l'organisation de la filière datte, M. Bouziani a fait savoir aussi que des démarches sont entreprises pour créer une coopérative pour regrouper environ 7.000 producteurs de dattes inscrits à la chambre de l'Agriculture, en saluant les mesures prises par les services de la wilaya pour accélérer le rythme de l'opération relative à régularisation du foncier agricole.

Intervenant en application de l'instruction interministérielle N-162 du 13 février 2013 portant redynamisation des dispositifs relatifs au foncier agricole dans les wilayas sahariennes, la démarche vise à lever les obstacles constatées sur le terrain en matière d'accession à la propriété foncière agricole, tout en permettant aux agriculteurs activant au niveau de ces exploitations d'obtenir leurs titres de concession et de bénéficier des dispositifs de soutien de l'Etat à l'activité agricole, a-t-il conclu.