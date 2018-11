Algérie: Renouvellement de la composante du CNAL et de la commission de visionnage des films

ALGER - Il a été procédé jeudi à Alger au renouvellement de la composantes du Conseil national des Arts et Lettres (CNAL) et de la Commission de visionnage des films cinématographiques en maintenant le président du Conseil et en remplaçant le président de la commission.

Lors de cette cérémonie, la confiance a été renouvelée pour la troisième fois à M. Abdelkader Ben Daameche en tant que président du CNAL, composé de 13 membres, outre la désignation de 10 nouveaux membres dont des représentants des ministères de la Culture et du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, en maintenant trois membres de la précédente composante du CNAL.

Ont été choisis Salim Dada (compositeur, musicologue), Ahmed Achouri (poète), Ziani Chérif Ayad (dramaturge), Seddik Hadj Ahmed (romancier), Youcef Sayah (journaliste), Sid Ali Bensalem (comédien), Khadidja Guemiri (chorégraphe), Djamila Zekai (académicienne en arts dramatiques), Zahia Djoudi Benchikh (représentante du ministre de la Culture) et Djamel Chaalal (représentant du ministre du Travail).

Ont été maintenus Said Benzerga (professeur universitaire et écrivain), Zoubir Hellal (plasticien) et Malika Hichour (productrice et réalisatrice).

Présidant la cérémonie d'installation, le ministre de la Culture a salué "le rôle socio-professionnel" du CNAL, notamment "le recensement" de nombre d'artistes à travers l'Algérie et sa collaboration dans ce domaine avec l'Office nationale des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA). Le recensement des artistes "prélude" à la promulgation d'une loi sur l'artiste en collaboration avec le ministère du Travail.

De son côté, M. Ben Daamache a fait savoir que "le CNAL a reçu, à ce jour, 13.000 dossiers d'artistes au niveau national (38 wilayas) et que le nombre des cartes délivrées s'élève à 10.000 cartes".Le CNAL a été installé en 2012 dans le but de protéger les artistes moralement et socialement.

Le ministre de la Culture a supervisé l'installation des membres de la Commission de visionnage des films cinématographiques, en désignant l'académicien et spécialiste en Histoire, Mourad Ouznadji comme nouveau président en remplacement à Mourad Chouihi l'ancien président du CNAL et directeur actuel du Centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel (CNCA), outre et le changement de la majorité de ses membres.

Dans ce cadre, les nouveaux membres de la Commission sont: Djamel Laroug (plasticien), Rachid Benallal (réalisateur), Allal Yehiaoui (directeur de la photographie), Kamel Meksir (ingénieur de son), Malika Haichour (productrice et réalisatrice) et Nacer-Eddine Boumazouza (universitaire).

La commission de visionnage des films cinématographiques a été installée pour la première fois en 2015 et parmi ses missions le visionnage de films cinématographiques avant l'autorisation de leur distribution et exploitation en Algérie.