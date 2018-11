Algérie: Escrime/Mondial-2018 de sabre "masculin" - Coup d'envoi de l'étape d'Alger

Alger — Le coup d'envoi de la Coupe du monde 2018 de sabre (masculin), première des huit étapes inscrites au programme de la fédération internationale d'escrime (FIE), a été donné, vendredi à la salle Harcha-Hacène d'Alger, avec les épreuves éliminatoires auxquelles prennent part quelques 145 athlètes, représentant 31 pays, dont l'Algérie (pays hôte).

Les tours de poules du tournoi individuel s'étaleront sur deux jours, avec la participation de six Algériens qui concourront dans des poules.

Il s'agit de Hamza Adel Kasdi, Akram Belkheir, Lokman Benmarouf, Akram Bounabi, Mohamed Lamine Boudene et Adem Abdelhacib Izem.

Outre l'Algérie qui prendra part à la compétition, avec six escrimeurs seulement, l'étape d'Alger a enregistré la présence des sabreurs des Etats-Unis (13 athlètes), la France et l'Italie (12 athlètes chacune), l'Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Chili, RD Congo, Colombie, Egypte, Géorgie, France, Grande-Bretagne, Allemagne, Hongrie, Iran, Iles Vierges, Italie, Japon, Kazakhstan, Corée du Sud, Maroc, Mali, Pologne, Roumanie, Russie, Sénégal, Tunisie, Turquie et Ukraine.

Les cent quarante cinq (145) sabreurs de trente et un pays (31) sont répartis sur vingt et une (21) poules, deux de six concurrents et les dix neuf autres (19) de sept athlètes chacune.

Les chances de la représentation algérienne à l'étape d'Alger sont minimes, mais l'espoir reposera surtout sur Hamza Adel Kasdi (seniors), qui sera la figure de proue de la sélection nationale et à un degré moins sur Akram Bounabi. Kasdi est engagé dans la poule No 13, aux côtés des Américains Andrew Mackiewicz, de l'Italien Alberto Pellegrini, du Français Remi Senegas, de l'Egyptien Ziad Elsissy, du Coréen Jeong Hoon So et du Chinois Xiao Lin. Les autres quatre sabreurs (Belkheir, Benmarouf, Boudene et Izem), des juniors et cadets, participent pour la 1re fois à une étape de coupe du Monde.

" L'objectif recherché pour nos athlètes, qui joueront sans pression aucune, est de côtoyer le haut niveau et essayer de progresser dans le jeu.

A part Kasdi et Bounabi, les autres découvriront à l'occasion la haute compétition. On n'attend pas grande chose d'eux, car c'est à partir de ce rendez-vous qu'on va les situer. Les sabreurs choisis sont dans le top huit africain", a indiqué l'entraineur national Nassim Bernaoui.

Le continent africain sera représenté aussi par trois Egyptiens Mohamed Amer, Mohab Samer et Ziad Elsissy, trois Sénégalais Ibrahima Konte, Moustapha Diagne, deux Tunisiens Hichem Smandi et Ahmed Ferjani, Deux Congolais Yabuya Yane Siadi et Mankanya Glodie Bingoto, un Marocain Ali Maftouh et un Malien Kane Abdoul Kafar.

Sur les 145 escrimeurs inscrits aux tours des poules, seize (16) sont exemptés, en raison de leur classement mondial.

Les escrimeurs de chaque poule s'affrontent entre eux dans des confrontations de cinq touches pour désigner le vainqueur. A l'issue de la fin des matchs, un classement par poules sera établit et désignera les escrimeurs qui formeront le tableau des tours éliminatoires, en fin de journée.

La compétition individuelle se poursuivra, samedi avec le tableau principal de 64 athlètes et les parties se dérouleront en élimination directe avec des matchs de 15 touches, jusqu'à la finale qui aura lieu en fin d'après midi de la même journée.

Par contre, la journée du dimanche sera consacrée à l'épreuve par équipe où 18 nations se sont engagées pour la compétition qui oblige, selon la règlementation internationale, les équipes à inscrire pour le tournoi 3 athlètes et un remplaçant.

"C'est la règlementation en vigueur de la fédération internationale d'escrime (FIE) qui le dicte. Pour le concours par équipes, une nation ne peut prétendre à une participation, si elle n'engage pas trois escrimeurs et un remplaçant. D'ailleurs, pour l'Afrique, c'est le cas de l'Egypte, le Maroc, le Mali, présents avec deux athlètes, tout comme la Tunisie et le RD Congo (1 escrimeurs). L'Espagne, la Turquie, l'Argentine", a souligné le comité d'organisation.

Les poules des sabreurs algériens:

Poule 11: Akram Belkheir.

Poule 12: Lokman Benmarouf.

Poule 13: Hamza Adel Kasdi.

Poule 15: Akram Bounabi .

Poule 17: Mohamed Lamine Boudene.

Poule 18: Adem Abdelhacib Izem.