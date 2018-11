Algérie: Le Conseil de la Ligue arabe condamne les crimes israéliens systématiques contre le peuple palestinien

LE CAIRE - Le Conseil de la Ligue arabe a condamné, lors de sa réunion de clôture jeudi au Caire, les crimes israéliens systématiques commis contre les enfants du peuple palestinien et les civiles non armés.

Ces crimes, dont le plus récent est l'agression israélienne brutale qui a commencé le 11 novembre à l'encontre du peuple palestinien dans la bande de Ghaza et l'ensemble des territoires occupés, faisant des dizaines de martyrs et de blessés parmi les citoyens non armés, sont considérés, par le Conseil, comme des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, en vertu du droit international humanitaire, du droit international des droits de l'Homme et des statuts des tribunaux internationaux.

Par ailleurs, le Conseil a appelé, au niveau des représentants permanents, tous les pays frères et amis, parmi lesquels les pays membres de l'Organisation de la Coopération islamique, de l'Union africaine, du mouvement des non-alignés et des pays de l'Amérique du Sud, à rejeter le projet de décision "partial et injuste" que les Etats-Unis veulent soumettre au vote de l'Assemblée Générale des Nations unies, en faveur d'Israël.

Il a également souligné son soutien aux initiatives et efforts palestiniens qui visent à responsabiliser Israël au regard de ses crimes contre le peuple palestinien et l'apport de son soutien technique et financier nécessaires à ces initiatives.

Le Conseil de la Ligue arabe a aussi souligné l'importance de mettre en place un comité juridique consultatif dans le cadre de la Ligue, et ce dans l'objectif de présenter l'avis visant à saisir les procès devant les tribunaux internationaux au sujet des violations des droits des palestiniens par Israël.

Le Conseil a invité le Parlement arabe et les parlements arabes de chaque Etat, les institutions et les médias, ainsi que les organisations arabes de la société civile à s'activer afin de dénoncer les crimes commis par Israël et à assurer une protection internationale aux Palestiniens.

Par ailleurs, il a chargé les groupes arabes au sein des Nations-Unies et du Conseil des droits de l'Homme, le Conseil des Ambassadeurs arabes et les Missions de la Ligue arabe à interagir avec les pays et les groupements régionaux pour suivre l'exécution de ce qui est apparu dans ce communiqué.