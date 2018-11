Afrique: Egypte-Tunisie, leadership en jeu

C'est un classique du football africain. L'Egypte, sept fois sacrée en 23 participations, et la Tunisie, couronnée sur ses terres en 2004 en 18 phases finales se donnent rendez-vous ce vendredi 16 novembre à 16H GMT au Borj El Arab Stadium, près d'Alexandrie dans une explication qui doit déterminer lequel des deux pays terminera premier de la poule "J" pour la qualification en coupe d'Afrique des nations "Cameroun-2019".

Avant ce derby nord-africain, la Tunisie occupe la tête du groupe avec 12 points, devant l'Egypte (2e, 9 points), tandis que Eswatini (ex-Swaziland) et le Niger ferment la marche avec un petit point. Les deux protagonistes sont par conséquent qualifiés en phase finale deux journées avant la fin du parcours éliminatoire.

"En dépit de l'absence d'un véritable enjeu sportif, la confrontation de ce vendredi reste un match de prestige avec un certain enjeu moral. Nous voulons prouver sur le terrain que nous méritons la 22e place au classement FIFA, la première à l'échelle continentale. Le public raffole d'ailleurs de ce genre de confrontations, comme il aime voir ses favoris croiser le fer avec l'Algérie ou l'Egypte", souligne le co-sélectionneur des Aigles de Carthage, Mourad Okbi qui forme une paire avec Maher Kanzari depuis le surprenant limogeage de Faouzi Benzarti.

Deux absences dans les rangs tunisiens: les milieux de terrain Mohamed Amine Ben Amor et Ghaylène Chaâlali, blessés. Le troisième gardien, Makram Bediri (Etoile du Sahel) n'a pas non plus effectué le déplacement pour les mêmes raisons, et a été remplacé par le portier de la sélection olympique, Aymen Dahmane (CS Sfaxien). En contre-partie, Ferjani Sassi retrouve sa place dans la ligne mediane.

La formation probable comprend les noms suivants: l'inamovible Ben Mustapha dans les bois, Nagguez, Haddadi, Bronn et Meriah (ou S.Ben Youssef) en défense, Sassi, Skhiri et Sliti au milieu, Khazri, Ben Youssef et Chawat en attaque.

De son côté, le sélectionneur mexicain des Pharaons, Javier Aguirre veut frapper un grand coup quand bien même le moral n'est pas au beau fixe depuis la déroute d'Al Ahly à Radès contre l'Espérance Sportive de Tunis (3-0) en finale de la Ligue des champions africaine. Cette déconvenue a plombé l'ambiance dans les milieux sportifs égyptiens qui n'accordent pas beaucoup d'intérêt à ce classico d'autant plus qu'il est dénué d'enjeu.

"Je respecte beaucoup l'équipe de Tunisie, je m'attends à un match difficile face à un adversaire très fort, prévient le patron de l'équipe d'Egypte. Toutefois, nous n'avons qu'un seul mot d'ordre: jouer pour la victoire. Je préfère ne pas parler des joueurs absents. Notre championnat compte 400 joueurs, et j'ai suffisamment de choix pour composer mon équipe".

58e au dernier classement FIFA, les copains de Mohamed Salah veulent prendre leur revanche sur un adversaire qui leur a souvent joué de mauvais tours, le dernier en date au match aller de ces mêmes éliminatoires lorsque la Tunisie s'était imposée (1-0) à Radès sur un but de l'avant-centre de l'EST, Taha Yassine Khenissi qui n'a pas été retenu dans la liste en raison d'une méforme persistante.

Amrou Soulia et Mohamed Hani (Al Ahly) n'ont pas été retenus. L'Egypte va compter sur le onze probable suivant:

Chennaoui, Achraf, Higazi, Baher Mohamedi, Ahmed Mohamedi, Ghazal, Warda, Hamed, Trezeguet, Mohsen, Salah.

Le match au sommet du groupe "J" sera officiée par l'arbitre sud-africain Victor Gomez qui sera assisté par ses compatriotes Zakhili Suela et Johannes Mushedi.