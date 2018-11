Afrique: Elim CAN 2019 - Burundi gifle le Soudan du Sud 5-2

Première rencontre de cette 5è journée des éliminatoires de la CAN 2019, Soudan du Sud - Burundi s'est soldée sur un score éclatant des visiteurs 5-2. Avec un triplé d'Abdoul Razak Fiston qui permet aux Hirondelles de garder un espoir de qualification pour le Cameroun.

A Juba, c'est le pays hôte qui ouvre le score par Atak Lual. le Burundi égalise plus tard grâce au premier but du match par Fiston. Avant la pause, Cedric Amissi double l'avantage des Hirondelles. Hussein Shabani donne un écart plus conséquent aux visiteurs au retour des vestiaires mais Dominic Aboy va remettre les Bright Stars dans le match.

Mais Abdoul Razak Fiston va prendre les choses en main et inscrire deux nouveaux buts pour une victoire plus écrasante 5-2.

avec ce score, le Burundi prend provisoirement la tête du groupe C avec 9 points devant le Mali (8 points) et la Gabon (7 points) qui s'affrontent samedi à Libreville. Il s'offre aussi une finale contre le Gabon en mars 2019 à Bujumbura pour une place à la CAN 2019.