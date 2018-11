Cote d'Ivoire: Culture scientifique en Côte d'Ivoire - Des projets éducatifs lancés à Abidjan

Inculquer le goût de la science à travers des jeux pour une prise de conscience pour des questions liées au climat, à l'énergie et aider les élèves à comprendre l'importance de la science et de la technologie. Tel est l'objectif de l'Association d'aide à l'équipement scolaire et culturel d'Orléans (Aesco). En collaboration avec la représentation de l'Unesco en Côte d'Ivoire, elle organise le « Festival des scientifiques ludiques: Abengourou 2019 ».

Le lancement officiel du festival qui s'est déroulé au siège de l'Unesco à Abidjan-Cocody les 2 Plateaux, le 14 novembre, a été l'occasion pour Anne Fréderic Amoa, présidente de l'Aesco international Côte d'Ivoire, de situer l'importance de cette initiative.

«Les vacances scientifiques ludiques ont un grand intérêt pour notre pays qui parle d'émergence. Nous avons besoin de concepteurs, de techniciens et d'ingénieurs pour concevoir notre industrialisation. Il nous faut des jeunes qui fassent des filières scientifiques. Et, c'est cette occasion que le festival offre aux enfants d'apprendre à travers des jeux », a-t-elle indiqué.

A en croire la présidente de l'Aesco, les ateliers vont s'organiser dans les écoles publiques et privées de Côte d'Ivoire en collaboration avec les collectivités locales. Ce, dans les périodes de périscolaires, extrascolaires et lors des vacances scolaires.

Les apprenants auront des séances animées sur la robotique, le jeu d'awalé, l'électricité statique, le système solaire et l'expérimentation de l'eau par des démonstrations scientifiques.

Le représentant de l'Unesco, Adomon Anoma Gervais, au nom de son organisme qui a accueilli la cérémonie et des ateliers, a salué l'initiative. « Ce programme qui valorise également la culture entre dans le cadre des prérogatives de l'Unesco », s'est-il réjoui. Avant d'appeler les élèves à s'adonner aux jeux qui éduquent et instruisent.

L'Aesco est une association créée en 1993 en France. Elle intervient en Afrique (au Congo, en Côte d'Ivoire et au Sénégal) et a pour objectif d'encourager l'orientation des élèves vers les carrières scientifiques, moteur de l'évolution des sociétés humaines et du développement industriel. En Côte d'Ivoire, l'Aesco a une antenne à Cocody et à Abengourou.

Jean Bavane Kouika