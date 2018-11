Cote d'Ivoire: Afreximbank - Lancement d'un mécanisme pour accroître la viabilité des projets africains

La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) a lancé, le 8 novembre dernier, à Johannesburg (Afrique du sud) un mécanisme de préparation de projets visant à accroître la disponibilité de projets viables et bien préparés en Afrique et à rendre ces projets rentables et attrayants pour les investisseurs, a appris Fratmat.info.

Dénommé Fonds de préparation de projets d'Afreximbank (Fppa), ce mécanisme lancé en marge du Africa Investment Forum, apportera un soutien technique et financier aux entreprises en phase de démarrage pour la préparation et le développement de projets allant de la phase conceptuelle à la bancabilité, a indiqué la banque. Qui a mis en place le Fppa avec un investissement initial de 8,7 milliards Fcfa.

Au cours de la cérémonie de lancement, Benedict Oramah, président d'Afreximbank, a déclaré que le centre soutiendrait les transactions cherchant à mettre en place des plates-formes logistiques soutenant la croissance et la diversification des exportations, ou facilitant l'assimilation des produits de base africains dans les chaînes de valeur mondiales, ou augmentant le volume et les flux de production des biens et services échangeables le long des corridors commerciaux africains.

Selon le président Oramah, ce centre appuie le mandat et la stratégie d'Afreximbank, qui vise à promouvoir le commerce intra-africain et les activités d'industrialisation et de développement des exportations sur le continent.

Tshepo Mahloele, président-directeur général de Harith General Partners, l'un des principaux développeurs d'infrastructures panafricaines, a déclaré que le Fppa constituait "un pas audacieux dans la bonne direction pour aider l'Afrique à exploiter pleinement son potentiel en réduisant les risques liés aux investissements dès le début. Dans le cycle de préparation du projet ".

Zitto Alfayo, directeur, Financement de projets, a déclaré que le Fppa fonctionnerait sur la base du recouvrement intégral des coûts et serait principalement ouvert aux gouvernements africains, aux partenariats public-privé et aux entreprises privées.

