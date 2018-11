Algérie: Contrebande - 46 personnes de différentes nationalités arrêtés dans le sud du pays

Alger — Quarante-six (46) contrebandiers de différentes nationalités ont été arrêtées et deux véhicules tout-terrain ainsi qu'un un camion ont été saisis par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale et les Douanes dans le sud du pays, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale et les Douanes ont arrêté le 15 novembre 2018 sur le territoire de la 6e Région militaire, quarante-six contrebandiers de différentes nationalités, et ont saisi deux véhicules tout-terrain, un camion, huit détecteurs de métaux, cinq groupes électrogènes, cinq marteaux piqueurs, cinq motocycles, et 1.375 tonne de denrées alimentaires", précise le communiqué.

Par ailleurs, les éléments de l'ANP et de la Gendarmerie nationale "ont récupéré dans des opérations distinctes un fusil, un pistolet et une paire de jumelles à M'sila (1e RM), et saisi 126 kg de kif traité à Tlemcen (2e RM) et Souk-Ahras (5e RM)", tandis que "cinq narcotrafiquants ont été arrêtés, et 4.482 comprimés psychotropes saisies à Alger et Chlef (1e RM)".

Dans le même cadre, "47.936 unités pyrotechniques et 3.471 unités de différentes boissons ont été saisies à El-oued (4e RM)", tandis que "15.000 litres de carburants et deux véhicules touristiques ont été saisis à El-Tarf, Souk-Ahras et Tébessa (5e RM)", ajoute la même source.

Dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine, les éléments de la Gendarmerie nationale et les Gardes-frontières, "ont arrêté vingt immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et Naâma (2e RM)", note le communiqué.