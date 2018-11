Sahara Occidental: Le président Ghali à Addis Abeba pour prendre part au sommet de l'UA sur la réforme de l'organisation

Addis-Abeba — Le président sahraoui, Secrétaire général du Front Polisario, Ibrahim Ghali est arrivé, vendredi à Addis Abeba, pour prendre part aux travaux du 11e sommet extraordinaire de 'Union africaine (UA) qui débuteront samedi et qui seront consacrés à la réforme institutionnelle de cette Organisation panafricaine.

Le président sahraoui est accompagné d'une importante délégation composée, entre autres, de Hamdi Khalil Mayara, ministre délégué chargé des affaires africaines, Abdati Breika, conseiller à la Présidence sahraouie, Lamine Aba Ali, ambassadeur sahraoui à Addis Abeba, Mohamed Oumar Fneidou, premier secrétaire à l'ambassade sahraouie à Addis Abeba, et à l'UA.

La 11e session extraordinaire du sommet des chefs d'Etat et de gouvernements devrait adopter le plan de réforme institutionnelle pour développer les dispositifs de prise de décision de l'UA et de rationalisation des ressources financières pour atteindre l'autonomie financière.

Parmi les priorités de la réforme, la structuration de la commission africaine, les réformes administratives et financières et la transformation du mécanisme du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) en agence de développement de l'UA. Il s'agit également de l'adoption de réformes administratives et de certaines organisations continentales, à l'instar de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le Parlement panafricain et la commission africaine des droits de l'homme et des peuples.