Togo: Un élève trouve la mort dans l'effondrement d'un bâtiment scolaire, plusieurs autres blessés

Publié le vendredi 16 novembre 2018, par Gabinho

C'est une triste nouvelle qui s'est saisie depuis hier des populations de la localité de Togblékopé et partant de tous les Togolais et surtout de ceux qui de tout temps ont dénoncé l'état de délabrement dans lequel se trouvent certains établissements scolaires publics comme privés au Togo.

Selon cette information de nos confrères de L-Frii, un bâtiment d'établissement scolaire s'est effondré causant la mort d'un élève et fait plusieurs autres blessés. Les parents de la victime et blessés sont inconsolables. Ce journal en ligne indique qu'une situation dramatique a secoué un établissement scolaire suite à l'effondrement d'un de ses bâtiments. Les faits se sont produits le 15 novembre 2018 dans le canton de Togblékopé, plus précisément dans le village Fidokpui. Et comme bilan, on dénombre un mort plusieurs élèves blessés.

Les premières informations font état de ce que le drame ait été provoqué par un vent violent qui aurait entraîné l'affaissement d'un pan du mur de la salle de classe dans lequel se trouvaient des élèves.

Le confrère rapporte qu'« informé, le préfet d'Agoè-Nyivé, M. Awate Hodabalo, accompagné du chef canton de Togblékopé et des forces de l'ordre, a effectué le déplacement des lieux pour constater la situation et présenter les condoléances officielles aux familles éplorées ».

Aussi, indique-t-on qu'aux « dernières nouvelles, l'école serait fermée et le fondateur de l'établissement dans les mains des forces de l'ordre ». Et, qu'une enquête est ouverte par la gendarmerie afin de statuer sur les circonstances de ce drame et si possible, situer les responsabilités.