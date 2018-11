Maroc: SM le Roi, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du Vendredi à la mosquée Hassan à Rabat

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L'assiste, a accompli la prière du Vendredi à la mosquée Hassan à Rabat.

L'imam a entamé son prêche en soulignant qu'il est de la bienveillance de Dieu envers les Hommes de leur avoir envoyé le Prophète Sidna Mohammed à un moment où le monde était confronté à des crises économiques, sociaux, politiques et éthiques, un monde où s'étaient répandues de fausses croyances, notant que le Messager d'Allah est venu pour annoncer que la religion est celle de Dieu l'Unique, qu'elle est universelle, immuable et consiste à croire en Dieu, le Créateur de tous les êtres vivants et à accomplir de bonnes oeuvres.

Il a en outre affirmé que la commémoration de la naissance du Prophète Sidna Mohammed, prières et salut soient sur Lui, exige des obligations envers Lui dont celles de croire en Sa personne, de reconnaitre Sa mission et d'admettre tous ce qu'Il a apporté.

L'imam a également cité l'impératif de préserver la tradition (Sounna) du Prophète de toute tentative visant à l'altérer ou à la dénaturer par le mensonge ou la calomnie, relevant que SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, s'est attelé à ce chantier en lançant "Addourous Alhadithia" pour diffuser à grande échelle la parole authentique du prophète, prières et salut soient sur Lui.

Parmi les obligations envers le Prophète, l'imam a aussi évoqué le devoir d'obéissance, arguant que l'obéissance au prophète induit celle que l'on doit à Dieu.

L'obéissance au Prophète, a-t-il expliqué, consiste à se soumettre et à se conformer aux préceptes de l'islam, à suivre Sa Sounna et à adopter Sa conduite, Ses qualités et Ses vertus.

Il est également du devoir de chacun d'adorer le Prophète, Lui qui a été envoyé par Allah afin d'enseigner aux Hommes la parole de Dieu, la sagesse et la conduite à suivre ainsi que pour être témoin, annonciateur, avertisseur contre la déviation et l'égarement de la droiture, a ajouté l'imam.

Partant de la règle divine qui ordonne de trouver en la personne du Prophète un juge et un arbitre de toutes les questions de la vie, la Oumma marocaine puise sa sécurité et sa quiétude en s'inspirant de la conduite d'Amir Al Mouminine dans la gestion des affaires de la nation parce que le Souverain constitue un exemple par Son amour et Son dévouement à la patrie et par Ses efforts continus en faveur de son développement et sa prospérité, a souligné l'imam.

Il a en outre fait observer à ce propos que la commémoration de l'Aid Al-Mawlid Annabaoui Acharif est une manière d'adorer le Prophète, relevant que cette adoration impose impérativement à se conformer strictement à Ses enseignements dans la parole et les actes et d'éviter Ses interdits conformément à la Parole de Dieu "Prenez ce que le Messager vous donne; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en; et craignez Allah car Allah est dur en punition".

A la fin du prêche, l'imam a imploré le Tout-Puissant de préserver SM le Roi, Amir Al Mouminine, protecteur de la Nation et de la Religion, et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre Famille royale.

Il a également élevé des prières au Très-Haut pour entourer de Sa sainte miséricorde feu SM Hassan II et feu SM Mohammed V et de les accueillir dans Son vaste Paradis parmi les Prophètes, les saints et les vertueux.