Maroc: Stock Pralim certifié ISO 9001 version 2015

Le leader national de la distribution des produits de grande consommation, Stock Pralim, filiale du holding Anouar Invest, acteur majeur de l'industrie agroalimentaire au Maroc, a annoncé récemment l'obtention de la certification ISO 9001 version 2015.

La remise de ce référentiel international fait suite à un audit exhaustif réalisé par le bureau Veritas, leader mondial dans l'évaluation de la conformité et la certification, souligne Stock Pralim dans un communiqué, précisant que cet audit recouvre ses activités en matière de distribution et commercialisation de biscuits, beurre, pâte à tartiner, fromage et thé, rapporte la MAP.

Le périmètre de cette certification englobe le dépôt de stockage central, toutes les agences commerciales de l'entreprise ainsi que son unité de conditionnement de thé vert, ajoute la même source.

"Nous sommes très heureux de recevoir la certification ISO 9001 version 2015. L'obtention de ce label exigeant et mondialement reconnu est un enjeu structurant pour notre entreprise. Il illustre le bien-fondé de notre démarche qui vise à faire de Stock Pralim un modèle au Maroc en matière de management par la qualité", a déclaré le directeur général de Stock Pralim, Aziz Boufars, commentant l'obtention de la norme ISO 9001 version 2015.

"Nous orientons en effet toutes nos actions au service de la satisfaction de nos clients afin de maintenir une amélioration continue de nos performances. C'est aussi la reconnaissance du travail accompli par tous nos collaborateurs unis autour d'une même ambition, celle d'offrir aux consommateurs des produits innovants qui répondent aux meilleurs standards", a-t-il assuré.

Stock Pralim comprend quatre références majeures, à savoir Excelo, le numéro 1 du marché de la biscuiterie, Sergio, pâte à tartiner élue produit de l'année 2018 au Maroc, Badaouia, beurre élu produit de l'année 2018 au Maroc et Lahdia, acteur majeur du thé dans le segment semi-urbain et rural, selon le communiqué.

Le groupe Anouar Invest est une holding marocaine opérant principalement dans l'agro-industrie, la logistique, la distribution, l'immobilier, les matériaux de construction et l'agriculture.

Visionnaire, le groupe s'est adapté aux évolutions des marchés en misant sur la diversification de ses activités pour se développer sereinement. Anouar Invest emploie plus de 3.500 collaborateurs et compte plus de 20 filiales.