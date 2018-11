Madagascar: Global Startup Weekend - Première édition axée sur l'intelligence artificielle

Après les nombreux succès de Startup Weekend, la première édition du Global Startup Weekend Artificial Intelligence sera organisée à Antananarivo.

La première édition du Global Startup Weekend se tiendra à Antananarivo du 30 au 2 décembre prochains. Ce concours consistera, pour les participants, à construire un modèle économique viable. Une conférence de présentation se tiendra ce jour à Ivandry.

Un événement dédié surtout aux jeunes, mais qui n'exclut pas les autres. Pour les organisateurs, il s'agit de découvrir et d'explorer les potentiels dans les secteurs des traitements de données, de la robotique, de l'informatique, du marketing... bref, de l'entreprenariat dans sa globalité. Pour d'autres, il s'agit d'une opportunité d'apprentissage, de rencontres ou tout simplement de création de projets. « Venez tester vos idées ou rejoindre une équipe et participer à la création de l'avenir de l'Intelligence Artificielle Malagasy. Les événements Startup Weekend sont des événements de 54 heures, conçus pour offrir une formation expérientielle supérieure aux entrepreneurs techniques et non techniques. Les participants créent des entreprises en démarrage pendant l'événement et sont en mesure de collaborer avec des personnes aux vues similaires en dehors de leurs réseaux quotidiens. Toutes les équipes ont la chance d'être encadrées par des entrepreneurs et des experts de l'industrie. La fin de semaine est axée sur l'action, l'innovation et l'éducation », ont expliqué les promoteurs du projet.

Succès. Avec plus de 4 000 événements organisés dans 150 pays depuis 2009 et une communauté mondiale, Startup Weekend est souvent considéré comme le plus grand incubateur au monde. Après ces différents succès, le Global Startup Weekend est prévu se tenir à Antananarivo. D'après les explications, la participation à la manifestation est libre, sans contrainte de limite d'âge, ni de compétence, ni d'origine. « Que vous ayez des idées de projets ou non, vous êtes les bienvenus si vous êtes motivés. Que vous soyez à la recherche d'une rétroaction sur une idée, d'un cofondateur, d'une équipe ou simplement pour vivre l'aventure entrepreneuriale excitante d'un weekend dédié au développement de l'Intelligence Artificielle à Madagascar, Startup Weekends AI est l'environnement parfait », ont soutenu les organisateurs. Pour mieux expliciter les détails de l'événement, une conférence de présentation se tiendra ce jour à l'eTech Ivandry, lieu où se tiendra également la première édition du Global Startup Weekend Artificial Intelligence.