Madagascar: Épidémie de rougeole - Deux milliers de cas à Tana et dans les zones périphériques

Les statistiques enregistrées auprès du ministère de la Santé publique n'ont pas encore été mises à jour depuis la semaine dernière.

A cet effet, 2.258 cas ont été notifiés des cas de rougeoles. Des chiffres qui ont relaté la situation épidémiologique de la semaine dernière, et qui n'ont pas encore été révisés selon les dires d'un responsable auprès du ministère de la Santé publique joint au téléphone hier. Le responsable de saisir l'occasion pour donner quelques explications sur le procédé suivi par le ministère de la Santé publique dans la prise en charge des cas. « Tous les cas présentant des éruptions cutanées et des fièvres sont systématiquement considérés comme des cas de rougeole ». Le responsable de noter que les diagnostics différentiels se font auprès des Centre de Santé de Base, ou encore auprès des centres hospitaliers. Lesdites différenciations pouvant amener au constat de rougeole, de varicelle ou encore de rubéole d'après toujours le responsable auprès du ministère de la Santé publique.

Problématique. Par ailleurs, la situation épidémiologique actuelle évolue si on se réfère aux dires dudit responsable. Les zones périphériques présenteraient de plus en plus de cas de rougeoles. Selon toujours ce responsable : « Une prolifération de l'épidémie causée par le déplacement des cas confirmés ». Ainsi, le déplacement non maîtrisé des personnes présentant la maladie pourrait être l'une des causes première de la prolifération de l'épidémie hors de son foyer qui est la capitale malgache. Pour ce qui est des déplacements, la récente épidémie de peste a démontré l'importance d'accorder une attention particulière à la gestion des transports. Notamment, l'importance de mettre en place les dispositifs de traçage des passagers comme les manifolds. Il y a également les dispositifs de dépistage et de mise en quarantaine. Il convient toutefois de noter que les personnes qui ont contracté la rougeole sont celles qui n'ont pas encore été vaccinées contre la maladie.