Madagascar: Situation politique - Erick Rajaonary et Serge Imbeh appellent à l'apaisement

« Chers compatriotes, chers électeurs et chères électrices. Dans mes activités quotidiennes d'entrepreneur, en relation avec le monde rural, et au cours des échanges que j'ai eus avec la population, un peuple digne et travailleur, j'ai pu constater à quel point Madagascar avait besoin de changement dans sa gouvernance car cette Grande Île qui nous est chère, avec ses atouts immenses, mérite amplement un meilleur destin et une meilleure qualité de vie.

C'est ainsi que je me suis présenté devant vous en tant que candidat au poste de Président de la République afin de proposer une nouvelle gouvernance économique pour enrichir à la fois Madagascar et sa population », C'est la déclaration du candidat n°17 Erick Rajaonary face à la situation politique qui prévaut actuellement. Le candidat n°26 Serge Imbeh Jovial partage la même opinion. Les deux hommes appellent à l'apaisement.

Multiples infractions. Les élections présidentielles se sont déroulées le 7 novembre 2018 sous l'égide de la CENI. Chaque citoyen a pu vivre et constater les anomalies et les manquements dans l'organisation de ce scrutin. « J'ai pris part à l'initiative en vue de la réouverture de la liste électorale et l'examen des différents points d'organisation afin d'écarter tous risques d'atteinte à la sincérité des votes. Cet appel n'a pas été suivi d'effet, et pourtant, la Mission d'observation électorale de l'Union Européenne (MOE-UE) vient de corroborer, dans son rapport préliminaire du 9 Novembre 2018, le constat de multiples infractions commises lors des meetings de plusieurs candidats.

En tant que candidat, mais avant tout en tant que citoyen, je déplore et je dénonce les manquements dans l'organisation de ce scrutin par la CENI. Ces défaillances portent atteinte à l'exercice du droit de vote, marque du respect de la Démocratie. En même temps, je ressens et je comprends l'impatience des électeurs dans l'attente de résultats fiables. Aussi, en considérant comme priorité absolue la paix sociale et l'intérêt supérieur de la Nation, je lance un appel à un apaisement, et demande encore de la patience auprès de vous, électeurs et électrices. Ne cédez pas aux tentations de violence ou de solutions radicales qui mettront en péril l'harmonie de notre vivre ensemble », a-t-il enchaîné.

Voie médiane. Par ailleurs, Madagascar ne peut pas se permettre une énième crise. « J'ai mon entière confiance en la sagesse de la population malagasy pour accepter les résultats des urnes. Je suis convaincu que c'est la voie médiane qui nous permettra de conclure démocratiquement le bras de fer qui se dessine en ce moment. Pour terminer, je voudrais remercier de tout cœur tous ceux et toutes celles qui ont voté pour moi lors de ce premier tour. Votre confiance m'est précieuse. Construire un Madagascar prospère est une œuvre de longue haleine, mais en toute dignité nous parcourrons le chemin qui y mènera », a-t-il conclu.