Madagascar: Résultats provisoires de la CENI - La messe est dite

La CENI a remis les pendules à l'heure. Après les différentes mises au point que ses membres ont faites, les contestations ont cessé. Tout le monde attend la publication des résultats provisoires ce week-end ou au plus tard le 20 novembre. L'institution travaillera dans le calme sans aucune pression. Les tendances n'ont pas varié depuis le début de la semaine et on se dirige sûrement vers le deuxième tour.

Résultats provisoires de la CENI : la messe est dite

Le tumulte entretenu ces derniers jours autour de la CENI a disparu. Tout le monde a intégré le fait que l'institution ne peut pas être ébranlée et qu'elle tient sa légitimité de la loi. Ses membres vont donc mener à son terme leur mission. Le traitement des PV se poursuit sans coup férir. La proclamation des résultats n'est plus qu'une question d'heures. Les états-majors des candidats ont accepté le fait qu'il y aura un deuxième tour. Le clan Ravalomanana, même s'il a contesté des anomalies, n'a pas fait d'esclandres et prépare ses recours de manière méthodique. L'équipe d'Andry Rajoelina a réagi de manière spectaculaire. Mais après plusieurs interventions médiatiques, elle a décidé d'attendre la suite des événements.

Elle continue cependant d'émettre ses réserves. Différentes déclarations ont été faites par des citoyens sur les ondes d'une radio privée, critiquant la CENI. Ce ne sont que des remontrances ne portant pas à conséquence. On s'achemine inéluctablement vers des résultats provisoires où les candidats n°13 et n°25 sont en tête. En dépit des requêtes qui vont être déposées, les chiffres officiels ne devraient pas beaucoup varier. La messe est dite. Le deuxième tour devrait donc opposer Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina. Les équipes entourant les deux candidats sont certainement en train de préparer leur stratégie pour la campagne électorale qui s'annonce.