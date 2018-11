Madagascar: Guide du week-end - Hôtel le glacier Analakely, du Zook au Tsapiky

« Zouker », elle fait ça aisément ! Ambiance de « love » avec Malala. Ancienne choriste de Jean Aimé de Bemarivo, elle décide de poursuivre sa carrière en solo. La musique des insulaires, comme le sega et le maloya, elle les maîtrise parfaitement. Ses paroles consolent, sa voix réconforte. Malala prêche l'amour dans ses morceaux comme « Fo Araiky », « Nofy Tsara ». Alors, rendez-vous au glacier à 20 heures pour une soirée love.

Après une heure d'échauffement avec le zook et les rythmes des îles, place au tsapiky et le kilalaky avec Sylange et Nhodas. Les adeptes de ces rythmes vont se régaler. Il s'avère que ces deux artistes se sont bien préparés pour surchauffer leurs suiveurs. Ces cinq dernières années, la musique de Nhodas a fait le tour de la Grande Île. La musique tropicale est devenue son terrain de jeu.

Le beatboxeur Do B au CGM Analakely

Ce jeune homme bourré de talents n'arrête pas d'épater tout le monde. Avec sa cage thoracique bombée, il peut faire tout ! Du dub step, du Boom Bap, et même du ragga. Il sera accompagné par Diojay, un des meilleurs DJ de la capitale. Un samedi après-midi spécial hip-hop au CGM. La fête commencera à 15 heures.

Datita Rabeson et Jacquis Ralf

Datita Rabeson et Jacquis Ralf feront résonner le jazz au Fara West Faravohitra ce jour à 20 heures. Musicien depuis son jeune âge, multi-instrumentiste, Datita Rabeson est un grand jazzman de Madagascar. Quant à Jacquis Ralph, révélation de Madajazzcar il ya 20 ans, il fusionne le jazz avec d'autres rythmes. Deux artistes talentueux qui montreront leurs capacités.

Distortion elevator

Quand on parle de la musique mentale, il y a la guitare électrique qui va avec ! Quatre groupes de rock vont se partager la scène. Behind the mask, Sasamaso, Spirity, Resurrection. Heavy metal et death métal seront exclusivement offerts à leurs inconditionnels. Ces rockeurs masqués vont enflammer la scène. Alors rendez-vous à 15 heures.