Madagascar: Groupe Canal+ - Lancement de Thema Distribution

Canal+ lance sa distribution B to B en Afrique. Il s'agit de Thema Distribution, nouvelle activité de Canal+ International, concernant la distribution et la vente de contenus audiovisuels à l'international. « La création de Thema Distribution s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement du Groupe Canal+ dans la distribution de contenus africains, en particulier ceux produits ou acquis par les chaînes du Groupe, sur tous médias.

En effet, les chaînes Canal+ en Afrique et A+, jouent un rôle clef dans la production et coproduction panafricaine de nombreux programmes (films, séries africaines, séries courtes d'humour, etc.) qu'il appartient désormais à Thema Distribution de faire rayonner sur l'ensemble du Continent et au-delà », ont affirmé les responsables auprès de Thema Distribution. Selon les informations, cette nouvelle structure dispose, à son lancement, d'un catalogue riche et varié de contenus produits ou coproduits par Canal+ et A+, mais aussi de nombreuses acquisitions.

Le catalogue représente à ce jour plus de 800 heures de programmes, et propose des contenus de tous genres africains ou étrangers, d'après les explications. Grâce à ce catalogue attractif, les chaînes du continent africain, ainsi que les diffuseurs en France ou en Outremer, auront accès à une nouvelle source de contenus de qualité.