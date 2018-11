Madagascar: Comédie Musicale - « Les enfants du Levant » sur les planches de l'IFM

« Les enfants du Levant » par les circassiens de l'Aléa des Possibles

En 2012, « Les enfants du Levant » a été joué par des talents malgaches. Cet après-midi, Laka Education Musicale revient sur les planches de l'Institut français à Analakely. Cette adaptation de l'opéra d'Isabelle Albouker raconte le sort d'enfants envoyés sur l'île du Levant car ils gênent dans les villes d'un pays en pleine révolution industrielle. La marche pour atteindre Toulon et le dur quotidien sur cette île sont autant de péripéties racontées en chants, mais aussi en séquences de théâtre.

La mise en scène a été partagée par François Bagur de Angers-Nantes Opéra et de Christiane Ramanantsoa, de Miangaly Théâtre. Une belle expérience et une collaboration fructueuse, une grande première en la matière également. Ce projet a été un véritable espace de dialogue pour les deux professionnels issus de deux mondes que sont le théâtre et l'opéra. Quant à la distribution, les enfants circassiens de l'Aléa des Possibles, formés par les comédiens de Miangaly, s'initient au théâtre et à l'opéra ; tandis que les enfants de Laka Education, encadrés par Joelliva Rambatomanga et Holy Razafindrazaka sur le plan vocal, et habitués du répertoire classique, découvrent le théâtre et le cirque.