Madagascar: Projet AFICHE-Mada - Une bouffée d'oxygène pour la filière huiles essentielles

Les hauts responsables de Procom, de Cluster et du CNARP ont présenté hier au siège du FCCIM, le projet AFICHE

La filière cosmétopée est appelée à jouer un rôle essentiel dans le développement socio-économique du pays.

La cosmétopée, pour la cosmétique est comme la pharmacopée en médecine traditionnelle. Il s'agit d'un terme inventé pour désigner le recensement des plantes et de leurs usages traditionnels destinés aux soins corporels et à la beauté. La cosmétopée devient actuellement une filière économique prometteuse que des opérateurs exploitent afin de percer sur le marché international.

Cluster Chese

C'est le cas notamment du Cluster Chese (Cluster Huile Essentielle du Sud-Est). Créé en janvier 2015, Chese, qui a son siège social à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Manakara, regroupe actuellement 25 acteurs dont des coopératives, des entreprises privées, des producteurs, des transformateurs et des exportateurs. Le Cluster dont le centre d'activité est donc la cosmotopée, exploite essentiellement les épices, les huiles essentielles, les huiles végétales et les plantes endémiques malgaches. C'est justement pour le développement de cette filière qu'a été initié le projet d'Appui à la Filière Cosmétopée Huile Essentielle - Mada (AFICHE), financé par le Programme d'Appui à l'Emploi et à l'Intégration Régional (Procom) de l'Union Européenne et faisant partie du projet global de CHESE intitulé PIDAM (Projet Intégré de Développement Agricole Malgache). AFICHE a comme activités principales la mobilisation des acteurs de la filière, le renforcement en capacité technico-commerciale et la promotion commerciale.

Objectifs

Le projet a pour objectif, entre autres, le renforcement des capacités du secteur privé à se développer de manière inclusive et, être plus compétitif sur le marché national, régional et international. Il vise ainsi à contribuer à la promotion de la filière cosmétopée malgache au niveau international. Plus spécifiquement, le projet contribuera au développement des transactions commerciales des MPME sur le marché national, régional et international. Ainsi, les produits malgaches disposant de caractéristiques intéressantes dans le domaine de la cosmétopée sont promus au niveau international. Les membres de CHESE, formés pour une meilleure qualité, seront ainsi en mesure de saisir les opportunités offertes sur le marché mondial.

Partenaires

Le Centre National de Recherche Appliquée (CNARP) figure parmi les partenaires du projet. Il apporte son appui technique en matière de conception technologique et mode opératoire de production, ainsi que les analyses et expérimentations. Pour sa part, Cosmetic Valley (France) apporte son appui technique et commercial en matière de développement de produits adéquats sur le marché, réseautage et mise en relation avec des clients potentiels. Au niveau régional, le pôle de compétitivité Qualitropic de l'Ile de la Réunion contribue au développement d'un produit commun, à travers la conception technologique et la mise à disposition d'outils et matériels de production et d'expérimentation. Enfin, le Cluster Menara développera également un nouveau produit commun.