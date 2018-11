Sénégal: Eliminatoires CAN 2019-Guinee équatoriale / Sénégal ce samedi 15 h - Assurer la place de leader du groupe A

En direction de la prochaine Coupe d'Afrique des nations prévue en juin 2019 au Cameroun, l'équipe nationale du Sénégal fera face ce samedi 17 novembre, à la Guinée-Equatoriale, au stade de Bata pour le compte de la 5e journée des éliminatoires Can 2019.

Déjà qualifiés, les Lions vont jouer pour autant la gagne. Ce qui leur permettra de conserver la première place du groupe A. D'autant plus que Lions et Baréas s'affronteront en mars 2019 pour une dernière rencontre qui déterminera la première place du groupe A, tout aussi précieuse pour le classement mensuel de la Fifa et du tirage au sort de la compétition.

Qualifiés au sortir de la précédente journée, les Lions vont affronter 17 novembre prochain à 15 heures à Bata, l'équipe du Sénégal affronte le «Nzalang Nacional» de la Guinée équatoriale pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Can 2019. Après s'être imposés, il y a un an face aux équato-guinéens (3- 0), lors de la première journée des éliminatoires, les Lions vont aborder sans pression leurs adversaires après avoir empoché avant terme le premier ticket qualificatif de la poule A. Ce qui n'ôtera pas l'enjeu de cette rencontre. Les Lions auront encore un statut à défendre après avoir la Coupe du monde en Russie.

Premier du groupe A (10 points+7) à égalité avec le Madagascar, les Lions doivent conforter la première place pour améliorer le classement Fifa et surtout prétendre être têtes de série lors du tirage au sort du prochain rendez-vous africain. Une défaite pourrait sans doute être profitable à l'équipe de Madagascar (10 points+4) qui reçoit ce dimanche 18 novembre, les Crocodiles Soudan derniers du groupe A (0 point). Sadio Mané et ses coéquipiers sont assez conscients des enjeux. Sur la pelouse, il faudra s'appliquer davantage et convaincre encore tous les sceptiques qui ont encore à redire sur le jeu des Lions, malgré les succès engrangés tout le long du parcours des éliminatoires.

Le coach Aliou Cissé ne s'attend pas moins d'un match «difficile» et «compliqué». Mais pour lui, il s'agit de peaufiner son stratégie de jeu, d'améliorer l'animation offensive de son équipe, d'essayer d'autres systèmes mais également de donner plus de temps à des nouveaux joueurs de la trempe de l'attaquant et buteur Mbaye Diagne ou Habib Diallo de Metz dernier appelé dans le groupe. Les «Lions» doivent s'attendre à un adversaire revanchard. Déjà éliminé, le Zalang Nacional sera revanchard devant son public et tentera de rééditer leur dernier succès obtenu devant le Sénégal lors de la Can co-organisé avec le Gabon en 2012. C'était sans doute la pire campagne pour une équipe sénégalaise.

Les Lions, alors entraînés par Amara Traoré, avaient connu une véritable désillusion en s'inclinant devant le pays hôte à Bata et en terminant à la 16e place du tournoi. Pour l'ultime journée, l'équipe du Sénégal effectuera sa dernière sortie en mars prochain à domicile. Ce sera face aux Baréas de Madagascar qui vont honorer au Cameroun la première Can de leur histoire.