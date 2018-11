Sénégal: Financement de l'éducation - El Cantara sarr diagnostique le mal

Parlant du financement du secteur éducatif, le secrétaire général du syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'Education et de la Formation y va sans langue de bois. «Le secteur de l'éducation est confronté à un déficit de financement, une inefficience dans l'allocation et l'utilisation des ressources et un problème de soutenabilité du schéma actuel de financement», a-t-il soutenu dans cette interview avec Sud Quotidien. Pour corriger ce déséquilibre structurel dans la répartition du budget ainsi que la faiblesse de son volume à l'aune des besoins, El Cantara Sarr préconise entre autres, une sensibilisation et un renforcement des capacités des gestionnaires, de l'application rigoureuse des critères d'allocations pertinents et le respect du principe de reddition des comptes et la bonification en vue de rendre plus équitables et cohérentes les conditions d'accès aux services éducatifs et de réussite des élèves.

Quelle lecture faites-vous sur le financement interne et externe de l'éducation nationale?

Le Sénégal consacre environ 7% de son PIB et 25% de son budget à l'éducation. Selon la LFI 2018, le budget alloué au ministère de l'Education nationale (Men) est de 413 milliards FCfa. Les investissements stagnent (par rapport à 2017) et représentent environ 7% du budget contre 92,29% pour les dépenses de fonctionnement libellés dans les titres 2-3 et 4. En ce qui concerne la formation professionnelle, son budget est de 38366333180 soit 9% de celui alloué au Men. Il est structuré aussi selon la même configuration en faveur des dépenses de fonctionnement qui s'élèvent à 53,52% du budget alloué au ministère de la Formation professionnelle. Du point de vue des ressources financières le coût prévisionnel total du Programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence (Paquet) 2 (2018- 2022) est de 5439,5 Milliards répartis entre l'ANPECTP, le MEN, le MFPAA et le MESR.

Sa structuration exprime de manière claire une priorisation du primaire et un manque d'enthousiasme dans le financement des efforts de développement de la formation professionnelle (14,71%). La place dominante du MEN s'expliquerait par un maillage au niveau du territoire national et surtout par la prise en charge de la demande de la population scolarisable avec un poids relatif de plus de 85% de l'effectif total des apprenants du SEF. Selon le Rapport d'évaluation de la phase 1 du PAQUET (2013-2015), le financement de certaines activités clés de la FPT a été jusqu'ici largement dépendant de l'appui des PTFs. Cependant, la mise en place d'un nouveau fonds de financement de même que la génération de ressources au niveau des établissements grâce à la fonction service devrait permettre d'internaliser certaines charges.

En synthèse, nous pouvons retenir avec l'ensemble des acteurs ayant participé aux assises de l'éducation et de la formation que le secteur de l'éducation est confronté à un déficit de financement, une inefficience dans l'allocation et l'utilisation des ressources et un problème de soutenabilité du schéma actuel de financement. A côté du déséquilibre structurel dans la répartition du budget ainsi que la faiblesse de son volume à l'aune des besoins, il est aussi à souligner le rôle important des ménages dans le financement de l'éducation accentuant ainsi le processus de privatisation croissante du service public d'éducation et de formation.

Avons-nous un système efficace de mise à disposition des financements aux services déconcentrés?

Outre la problématique des volumes, de la répartition des flux et des sources de financement, nous pouvons aussi noter les aspects relatifs à la gestion avec des questions telles que : les faibles taux d'exécution des budgets dus à des contraintes comme les biais dans le circuit d'approbation et de contrôle des marchés publics ; mais aussi la mise en place tardive des allocations et subventions liées pour la plupart à des dysfonctionnements dans la chaîne d'ordonnancement impactant ainsi négativement les délais d'exécution et les cibles planifiées. In fine est aussi posée la question du financement de programmes de souveraineté (lecture et mathématique à l'élémentaire par exemple, ou projets d'écoles et d'établissements...) à partir de sources extérieures consacrant l'extraversion de notre «économie scolaire».

Il est donc essentiel de sortir de ce cycle vicieux notamment par l'augmentation du volume des ressources consacrées par l'État et les collectivités à l'éducation et le développement du dialogue de gestion par une meilleure planification, mobilisation de ressources financières internes ainsi que le suivi de l'exécution des différents plans entre intervenants au niveau local (CL, agences de développement et autorités académiques). Du point de vue des modalités de financement du niveau déconcentré et des contraintes relevées, il faut signaler que depuis 2014, un des objectifs de la nouvelle politique éducative est de faire de l'école une instance d'achèvement de la déconcentration financière par une dotation budgétaire moyenne pour chaque élève inscrit dans une école élémentaire de 3500 FCFA devant permettre de financer les intrants d'amélioration de la qualité et de contribuer à réduire les inégalités en «soulageant les ménages pauvres par une réduction des frais de scolarité».

Ainsi les structures déconcentrées dont ces écoles dépendent, ont vu leur budget évoluer en fonction de critères tels que le nombre d'écoles, les effectifs, les groupes pédagogiques, la présence de classes spéciales, le nombre d'enseignants, leur position géographique (zones déshéritées), l'existence de handicap,... Ces dotations s'inscrivant dans le paradigme de la GAR avec la signature de CDP impliquent une réédition des comptes et un système de bonification fonction des résultats. Il faut avouer que ce système, du point de vue de la mise en œuvre est caractérisé par des errements et incohérences dont des lenteurs inexplicables dans la mise en place des fonds (subventions) pour booster la qualité par le biais du développement de l'enseignement de disciplines telles que la lecture et les mathématiques, mais aussi un manque de visibilité du point de vue des plus-values qu'auraient du engendrer les performances.

Les quelques actifs qui pourraient être comptabilisés concernent : le relèvement théorique de la dotation par élève (de 800 FCFA à 3500FCA) et sa relocalisation dans des comptes gérés par les comités de gestion d'écoles créés et organisés par le décret 2014- 904 du 23 juillet 2014, les décaissements opérés selon les modalités définies par un manuel de procédure ; mais aussi l'existence d'un répertoire d'activités éligibles dans le cadre des dépenses à partir de ces fonds. Par ailleurs, pour le compte des difficultés, il faut aussi noter que la quasi incapacité des directeurs d'écoles à encadrer la fréquence et le volume des décaissements du fait qu'en l'état actuel du dispositif, les communautés peuvent faire des retraits sans leur aval

Quelles sont les pistes que vous préconisez pour améliorer la gestion des ressources financières dans les écoles et établissements ?

Il est évident que des gains sont possibles dans l'allocation et l'utilisation des ressources publiques. Et quelques recommandations s'inscrivent dans cette direction. Il s'agit de la sensibilisation et le renforcement des capacités des gestionnaires, de l'application rigoureuse des critères d'allocations pertinents et le respect du principe de reddition des comptes et de bonification en vue de rendre plus équitables et cohérentes les conditions d'accès aux services éducatifs et de réussite des élèves. Nous optons aussi pour la mise en place d'un dispositif de suivi et de contrôle fonctionnel et l'exploitation des rapports de suivi pour éclairer la prise de décision, corriger les dysfonctionnements notés, prendre des sanctions éventuelles qui peuvent être positives (pour encourager les bonnes pratiques) ou négatives (pour punir ou dissuader les responsables de mauvaises pratiques).

Le renforcement de la participation et du contrôle citoyen au niveau de la mobilisation et de l'exécution des budgets particulièrement au niveau des écoles (au regard des frais scolaires importants des ménages), doit être de mise. Ce point doit être couplé à une rationalisation des procédures impliquant les directions d'écoles et chefs d'établissements, qui par ce biais pourraient encadrer les décaissements et l'utilisation des fonds au profit des projets d'écoles et d'établissements.