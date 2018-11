Sénégal: Impôt sur l'augmentation de l'indemnité du logement - Dr Modou Ngom charge la direction de la solde

L'effectivité de l'augmentation de 15000 FCfa sur l'indemnité représentative de logement des enseignants du mois d'octobre 2018 ne se pose plus. Son imposition et son incidence sur le net à payer installe un débat obligeant la direction de la Solde à publier un communiqué pour éclairage. Pour le professeur de mathématiques, Dr Modou Ngom, «il y a belle et bien une manipulation du taux au détriment des travailleurs enseignants»

En dépit d'une effectivité de la valorisation de l'indemnité de logement de 15 000FCfa - elle est passée de 60 000fCfa à 75000FCfa depuis fin octobre-, la matérialisation de cette mesure fait l'objet de levée de bois vert. Dr Modou Ngom, professeur de Mathématiques, réfute les arguments avancés par la direction de la Solde qui soutient que le relèvement de l'indemnité entraine un changement de statut d'intervalle de l'assiette fiscale du corps enseignant. «En aucun cas, ces quinze mille francs, pour la plupart des enseignants, ne peut pas faire changer de grille d'imposition. Ce qui nous réconforte dans notre position qu'il y a belle et bien une manipulation du taux au détriment des travailleurs enseignants », souligne d'emblée Dr Modou Ngom.

Expliquant que cette indemnité sur le logement fait partie des rubriques de gain qui sont assujetties à l'impôt sur le revenu prélevé sur les salaires des travailleurs de la fonction publique, Dr Modou Ngom soutient : «les enseignants vont avoir un surplus de quarante-cinq mille francs (45 000F CFA) sur leurs gains annuels pour ce dernier trimestre de l'année». Avant de poursuivre : «l'impôt étant annuel, ce montant sera ajouté au total des gains multiplié par 12 pour avoir le revenu annuel imposable. L'impôt sur le revenu étant progressif, le revenu annuel imposable va subir une cascade de déduction des allocations familiales et d'un abattement de 30% puis d'application à un taux d'impôt en fonction de son niveau et enfin d'une réduction d'impôt pour charge de famille suivant la situation matrimoniale de l'enseignant». Ces évènements cumulés, conclu-t-il dans son argumentaire, peuvent « affecter inexorablement le salaire, nous le reconnaissons, mais pas à la hauteur de l'ampleur des dégâts où on veut les placer ».

En effet, le professeur de Mathématiques affirme que «le taux d'impôts applicable suit des grilles d'intervalles selon l'article 173 du Code général des impôts (Cgi). La plupart des enseignants quelque soit leur ancienneté et leur position administrative sont entre 20%, 30% et 35% de taux d'impôts». Ce qui lui fait dire que «les baisses opérées du net à payer ne s'explique que par un relèvement du taux d'imposition appliqué aux enseignants sur les revenus supplémentaires reçus en cours d'année et qui n'étaient pas au préalable budgétisés pour l'année en cours». En plus du changement de la grille d'impôts, Modou Ngom dégage en touche les propos avancés par la direction de la Solde pour expliquer une hausse d'impôt en rapport à la situation matrimoniale. C'est un trop perçu de la part de l'Etat (une surimposition), signale-t-il.