Maroc: Elim CAN 2019 - Hervé Renard fier de ses Lions de l'Atlas

Grâce à un doublé de Hakim Ziyech, les Marocains se sont imposés face au Cameroun (2-0) et passent devant leur adversaire du soir à une journée de la fin des qualifications de la CAN 2019.

« Ce match est une équation difficile. Il fallait se porter à l'attaque tout en évitant de s'exposer aux contres des Camerounais en cas de pertes de balles dans des zones cruciales qui peuvent faire très mal d'autant que les camerounais, très forts dans les duels et capables de faire la différence, ont une puissance physique exceptionnelle qui les rend très difficiles à mener, a confié Hervé Renard dans des propos relayés par lionsdelatlas.ma. En seconde période, l'équipe a exercé un pressing haut et Boufal, qui a produit une bonne prestation, a tout donné avec ses qualités de provocations de ses vis-à-vis et même après le pénalty on a su rester haut et faire la différence, a ajouté le technicien français.

Le Onze marocain forme un groupe de qualité qu'il faut soutenir. Le plus important est de se qualifier. Si on est satisfait de cette victoire et fier de cette génération de joueurs, il faut faire montre de prudence. Il faut attendre le résultat du match Comores-Malawi (samedi), a-t-il poursuivi. En football, ce n'est jamais facile et les matchs se jouent sur peu de choses. De plus, le niveau dans le continent se resserre avec de nouvelles équipes qui émergent. C'est pourquoi il faut respecter toutes les équipes. »

Hervé Renard restera à son tour dans l'histoire de football marocain comme étant le premier entraîneur des Lions de l'Atlas à avoir battu le Cameroun. Ce succès a permis au Maroc d'etre proche d'une qualification à la phase finale de la CAN 2019. Il comptabilise 10 points contre 8 pour le Cameroun.