Gabon/Mali: Elim CAN 2019 - Mali/Mamadou Fofana - « Tout donner pour remporter cette rencontre » face au Gabon

Avec son succès sur le Soudan du Sud, le Burundi prend provisoirement les commandes du groupe C et met la pression sur le Gabon et le Mali. Aigles et Panthères se rencontrent ce samedi à Libreville pour le compte de la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2019.

Ce match est surtout capital pour le Gabon qui doit obligatoirement s'imposer pour espérer continuer à croire en la qualification, tandis que le Mali peut se permettre de perdre mais avec l'obligation de battre le Soudan du Sud lors de la 6è et dernière journée, à Bamako pour valider son ticket pour la CAN 2019. Mais pour les Aigles du Mali à l'instar de Mamadou Fofana qui honore sa 7e sélection d'affilée, l'objectif demeure la victoire et la qualification au sortir de cette 5e journée.

« Moral est au beau fixe. Nous allons aborder la rencontre avec beaucoup de concentration et sérénité. Il est vrai qu'on sera en déplacement ça reste un match de football et ça se gagne sur le terrain. Nous allons tout donner pour remporter cette rencontre et se qualifier pour la CAN. Nous sommes leaders et le Gabon est deuxième. Néanmoins notre objectif reste la qualification », confié le joueur du FC Metz au micro de nos confrères de Footmali.com

Pour rappel, la victoire du Burundi change tout avant le choc Gabon-Mali. Grâce à leur succès, les Burundais s'installent au moins provisoirement à la première place au classement, en attendant le match Gabon-Mali. Les équipes du Gabon et du Mali vont peut-être devoir attendre la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, en mars, pour connaître leur sort.