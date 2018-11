Afrique du Sud/Nigeria: Elim CAN 2019 - Afrique du Sud-Nigeria, Gabon-Mali au menu du jour

La 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019 a débuté hier vendredi, avec les victoires du Maroc, du Burundi et de l'Egypte. La course vers Yaoundé se poursuit ce samedi. Plusieurs matches auront lieu aujourd'hui pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019.

Le Gabon et le Mali jouent un match crucial à Libreville. Surtout que le Burundi s'est imposé chez une équipe du Soudan du Sud déjà éliminée. En cas de victoire, les Maliens ou les Gabonais peuvent se qualifier sans attendre la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, prévue en mars 2019. Un match nul ne serait par ailleurs pas un mauvais résultat pour les Aigles. Un match nul entre Sud-Africains et Nigérians feraient le bonheur des deux équipes si les Seychellois battent les Libyens par ailleurs.

Programme de ce samedi 17 novembre (Heure en GMT)

12h, Comores-Malawi (Groupe B)

12h30, Seychelles-Libye (Groupe E)

13h, Afrique du Sud-Nigeria (Groupe E)

13h, Ouganda-Cap-Vert (Groupe L)

14h, Namibie-Guinée Bissau (Groupe K)

15h, Gabon-Mali (Groupe C)

15h, Guinée Equatoriale-Sénégal (Groupe A)

16h30, Gambie-Bénin (Groupe D)

Résultats de vendredi 16 novembre

Soudan du Sud 2-5 Burundi (Groupe C)

Egypte 3-2 Tunisie (Groupe J)

Maroc 2-0 Cameroun (Groupe B)