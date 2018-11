Sénégal: Voir ou revoir - " Mossane"

Le film de la Sénégalaise Safi Faye est l'histoire d'une adolescente qui refuse le mariage arrangé que veulent lui imposer ses parents. Purement fictif, il est inspiré d'une légende traditionnelle sérère selon laquelle tous les deux siècles naît une jeune fille dont la beauté est telle qu'elle ne peut connaître une destinée normale car inaccessible à l'amour avec des humains.

Mossane, signifiant en langue sérère « beauté », est une jeune fille âgée de 14 ans habitée par un charme fatal et une beauté ahurissante qui suscitent des convoitises dans le petit village Mbissel, où elle est née et y a grandi. Charme incroyable, au point où même son frère de sang est attiré par elle.

La jeune Mossane est trop belle au point que les enfants délaissent aussitôt le football pour l'aider et les jeunes étudiants en rêvent effroyablement les yeux fermés. Enormément belle pour pouvoir élire toute seule son futur époux.

A cet effet, la famille de la perle du village veut la marier à Diogoye, un cousin émigré qui travaille au Concorde Lafayette à Paris. Avis que Mossane ne partage pas puisqu'elle est éprise d'amour pour Fara, un jeune étudiant démuni avec qui elle rêve de se marier. Fière et déterminée, Mossane se révolte et refuse de se laisser enfermer dans une vie qu'elle estime ne pas être la sienne. C'est alors le début des tourments. La malédiction pointée par les initiés s'accomplira-t-elle réellement ?

Dans ce récit, Safi Faye construit un film imprégné de sensibilité qui dénonce les injustices de la condition féminine et les égoïsmes très matériels orchestrés par le tissu familial tels que la promesse de mariage conclue dès la naissance de l'enfant entre deux familles, les hommages et les dons rendus au bras de mer contigu comme à un baobab qui trône en monarque, le rôle des griots danseurs et leurs financeurs lors des cérémonies de fête, le rôle toujours subordonné des femmes, etc. Conte poétique et social, Mossane est aussi un chant d'amour dédié à la femme africaine, à sa bravoure et à son désir d'émancipation. Durant environ 1h 45 mn, ce film drame de Safi Faye, première réalisatrice noire africaine, est sorti en 1996 et a été accueilli la même année en sélection officielle au festival de Cannes pour sa première diffusion mondiale.