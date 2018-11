Sierra Leone: L'homme le plus sexy du monde - Le comédien Idris Elba remporte l'édition 2018

Organisé chaque année par le magazine "People", le prix est à sa trente-troisième récompense. Cette année, c'est donc le Britannique d'un père originaire de la Sierra Leone et d'une mère originaire du Ghana qui vient d'être mis à l'honneur.

De son vrai nom Idrissa Akuna Elba, le natif de Londres n'a pas encore cessé de satisfaire ses différents fanatiques à travers le monde. Ce célèbre comédien succède au chanteur Blake Shelton. « Je me suis dit, ce n'est pas possible vraiment ? », a déclaré le lauréat 2018 au magazine "People", avant d'ajouter avec humour : « Je me suis regardé dans le miroir, je me suis scruté. Je me suis dit, ouais, tu es plutôt mieux aujourd'hui ».

Agé de 46 ans, ce comédien est le 33e homme a remporté le prix décerné par le magazine depuis 1987. Connu par son tempo comique et sympathique, ainsi que par son charisme, Idris a incarné Stringer Bell, le baron de la drogue da la série américaine "The Wire". Il s'est aussi fait remarquer dans la série policière britannique "Luther" qui lui a, d'ailleurs, valu le Golden Globe en 2012 et le SAG Award en 2016 du meilleur acteur dans une série.

En couple avec la miss Vancour 2014, Sabrina Dhowre, ce beau gosse fait partie de la liste des comédiens pressentis pour incarner le prochain James Bond. Les amoureux du septième art vont d'ici peu le découvrir avec force et inspiration sur l'affiche de "Hobbs and Shaw ", le spin-off de "Fast and Furious" où il incarne le méchant du film aux cotés de Dwayne Johnson et de Jason Statham.