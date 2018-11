Congo-Kinshasa: Distinction - Deux marques de café congolaises lauréates des Gourmets d'or et d'argent

Le café Ntaga du Nord-Kivu et le café Lacus du Sud-Kivu, des produits de la fondation d'appui intégral pour la promotion agricole (Fapa), ont respectivement remporté les prix lors de la quatrième édition du « Concours international des cafés torréfiés à l'origine » qui s'est déroulée à Paris, le 23 octobre dernier, organisée par l'Agence pour la valorisation des produits agricoles (Avpa).

Le président de l'Avpa et président du jury du concours, accompagné de deux membres du jury, se rendront à Kinshasa du 30 novembre au 4 décembre, afin de remettre officiellement les prix aux deux marques de café lauréates, au cours d'une soirée de gala prévue le 1er décembre au « Roméo Golf ». La cérémonie se déroulera en présence des membres du gouvernement, des invités d'honneur ainsi que des producteurs de café et autres produits agricoles. En outre, du 4 au 5 décembre, il est prévu une formation théorique de futurs formateurs des cafés par les experts de l'Avpa.

Le café Ntaga a obtenu une médaille « Gourmet or » dans la catégorie « Puissant aromatique acidulé » café, tandis que le café « Lacus» a obtenu une médaille « Gourmet d'argent » dans la catégorie « Rond équilibré » du café possédant tous ses éléments de saveur et d'arôme. Des marques de cafés de plusieurs pays étaient représentées à ce concours, à savoir Togo, Mexique, Tanzanie, Puert Rico, Tanzanie, Brésil, Kenya, Laos, Indonésie, Honduras, Gabon, Etats-Unis, El Salvador, République du Congo, Colombie et Cameroun. Le jury technique du concours est composé de professionnels du café, du goût et d'amateurs éclairés.

Selon les principes généraux qui président à ce concours, il n'existe pas un goût universel et il serait illusoire de parler de « meilleur café du monde ». Par contre, il existe des catégories homogènes de café et il est alors possible, dans chaque catégorie, de déterminer le ou les cafés qui expriment le mieux des qualités.

Le jury a dégusté cent soixante-dix cafés de vingt-cinq pays sur quatre continents, en infusion non filtrée et/ou en mode expresso, afin de préparer et classifier les marques. En outre , à travers un technicien spécialisé, le jury a également vérifié la conformité des emballages. A l'issue du concours, douze cafés ont obtenu un « Gourmet or », vingt un « Gourmet argent », trente-cinq un « Gourmet bronze » et trente-deux autres un diplôme Produit Gourmet.

Une production des coopératives agricoles congolaises

Les marques Ntaga et Lacus commercialisent des cafés Arabica produits par des coopératives agricoles congolaises et traités dans une usine de torréfaction implantée en République démocratique du Congo (RDC). La traçabilité des cafés est notamment garantie par le cabinet Stone & Associates, qui collabore avec la Fapa sur la base d'un contrat mandat spécial- d'assistance en appel des ressources extérieures en vue de la mobilisation des ressources institutionnelles, bancaires et/ou non bancaires au profit des projets dans la filière café visant une véritable renaissance des cafés congolais. L'objectif, explique Betty Kusuamina du Cabinet & Associates, est de valoriser les productions agricoles en générale et les produits de la filière café en particulier pour une véritable régénération des producteurs d'excellence en RDC et ce? sur toute la chaîne de valeur.

Des organisations engagées dans la renaissance de la filière du café en RDC

La Fapa est une association sans but lucratif constituée en 2012 dont la mission principale est d'encadrer les différentes communautés paysannes et de vulgariser, auprès de la population rurale, les avantages d'une agriculture soignée ainsi que les méthodes plus simples de production. La fondation est animée par un groupe de producteurs ayant une expérience avérée depuis les années 1970 dans la culture caféière en RDC.

Pour sa part, Stone & Associates est un cabinet en ingénierie financière constitué par un noyau de consultants pluridisciplinaires dont le corps de métier est l'assistance-conseil en mobilisation des ressources extérieures au profit des projets et /ou programmes de développement multisectoriels et multidimensionnels.

De son côté, l'Avpa est une organisation non gouvernementale internationale sans but lucratif, créée en 2005 et basée à Paris. Elle est essentiellement composée de producteurs et de passionnés du goût qui ont pour objectif principal de promouvoir la torréfaction dans les pays producteurs de café.

