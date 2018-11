Libye/Nigeria: Eliminatoires CAN 2019 - Le Nigeria se qualifie, la Libye garde espoir

Après le Sénégal, la Tunisie, l'Egypte et le Maroc, le Nigeria, cinquième représentant africain au Mondial 2018, s'est qualifié pour la CAN 2019. Les Super Eagles ont ramené le point qui leur manquait en allant faire match nul sur la pelouse de l'Afrique du sud (1-1). De son côté, la Libye s'est relancée dans la course à la deuxième place après sa victoire sans appel aux Seychelles (8-1).

Après avoir débuté ces éliminatoires par le mauvais bout (une défaite à domicile lors de la première journée face à l'Afrique du Sud, 2-0), le Nigeria s'est bien repris avec une qualification avant la dernière journée. Les Super Eagles n'avaient besoin que d'un point pour assurer leur présence au Cameroun, ils n'ont pas eu de mal à l'avoir face à une Afrique du Sud qui ne leur a pas posé beaucoup de soucis.

Les hommes de Gernot Rorh ont même ouvert le score grâce à un but contre son camp du défenseur adverse, Buhle Mkhwanazi (9e). Si les Bafana Bafana se sont révoltés dans les minutes qui ont suivi en égalisant par Mothiba (26e), ils n'en ont pas fait assez pour empêcher les Nigérians d'assurer leur qualification pour la CAN 2019 après avoir raté celles de 2015 et 2017.

Le festival libyen

Aux Seychelles, la Libye a réussi le carton de ces éliminatoires en battant l'équipe des Pirates sur un score fleuve, 8-1. L'attaquant d'Al-Ahly de Tripoli, Mohamed Anis Saltou a réussi un triplé (21e, 32e, et 62e) et celui d'Al-Ittihad Tripoli, Sabbou Motasem, avait ouvert le score dès la 3e minute. Monnaie Perry a sauvé l'honneur des siens à la 72e minute.

C'est une victoire qui relance totalement les Chevaliers de la Méditerranée qui profitent du match nul entre l'Afrique du Sud et le Nigeria pour se rapprocher de la qualification. Troisième du groupe, avec deux points de retard sur le deuxième (Afrique du sud), la Libye garde toutes ses chances d'aller au Cameroun puisqu'elle va recevoir les Bafana Bafana pour la dernière journée des éliminatoires en mars prochain. Une victoire et ce sera la jackpot pour les Chevaliers de la Méditerranée.

CAN 2019 : Calendrier et résultats des éliminatoires