Algérie: Air Algérie - "Tous les avions sont contrôlés selon les normes de sécurité internationales"

Alger — Le syndicat des travailleurs d'Air Algérie a assuré samedi à Alger que tous les avions de la compagnie alignés pour les vols "sont techniquement contrôlés en matière de navigabilité selon les normes de sécurité", a indiqué samedi dans un communiqué la section syndicale d'Air Algérie relevant de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA).

"Nous assistons ces jours à des attaques contre le pavillon national d'Air Algérie, faisant état d'absence de contrôle technique de ces avions.

Nous rassurons les usagers et affirmons solennellement que les avions d'Air Algérie alignés pour les vols sont techniquement contrôlés en matière de navigabilité selon les normes de sécurité prescrites par les autorités nationales et internationales", a précisé la même source .

"L'entretien des avions est assuré par des mécaniciens et ingénieurs hautement qualifiés et certifiés par l'autorité nationale (DACM), précise-t-il.

A ce titre, "tout intervenant sur avion doit détenir une licence délivrée par la DACM et possédant une APRS (Approbation pour remise en service) dûment apposée sur l'ATL (Aircraft Technical Org) qui est un livret technique de l'avion consulté par l'équipage technique et les autorités compétentes dans les aéroports de destinations".

Dans ce sens, la section syndicale a indiqué qu'avant chaque départ, "l'avion est soumis à trois contrôles rigoureux exercés par le mécanicien d'avion, le service de contrôle interne à la compagnie (SACA) et le personnel navigant technique".

A l'arrivée à destination, et à l'instar des autres compagnies aériennes mondiales, "l'avion d'Air Algérie est lui aussi soumis à un énième contrôle technique par les autorités habilitées tel le SAFA (Safety assemblement of foreign aircraft) pour la région d'Europe, fait savoir la même source.

Ainsi, la section syndicale d'Air Algérie "réfute toutes les informations à sensation en qualifiant leurs auteurs de personnes qui n'hésitent pas à utiliser tous les moyens pour calomnier et diffamer, et commettent l'imprudence de douter et de s'attaquer à la maintenance aéronautique algérienne qui a déjà acquis ses lettres de noblesse depuis des décennies".

"Que dire alors de la qualité du travail accompli actuellement dans les installations ultra modernes et n'ayant rien à envier aux autres compétences étrangères", a argué le syndicat.

"Il faut au moins avoir l'honnêteté de reconnaitre le travail exceptionnel accompli par des techniciens et ingénieurs compétents et expérimentés, et reconnu même par les avionneurs et les équipementiers étrangers", poursuit-il.

Il précise que la maintenance est dotée d'agréments européens et internationaux lui permettant d'exercer l'activité selon les normes requise tels que le DACM (agrément national) , EASA part 145 (agrément européen), IOSA agrément international et la certification ISO ( standard de qualité).

Selon le syndicat, "ces agréments ont été âprement obtenus par la compagnie après un travail sérieux et soutenu".