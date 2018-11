Algérie: Si Afif - Conférence internationale de soutien au peuple sahraoui à Alger début 2019

- Le président de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si Afif, a annoncé à Madrid, l'organisation par le Parlement algérien d'une conférence parlementaire internationale en solidarité avec le peuple sahraoui à Alger, début de l'année 2019.

"Nous prévoyons d'organiser une conférence internationale pour les parlementaires en Algérie en janvier ou février 2019", a déclaré M. Si Afif à l'occasion da sa participation à la 43eme Conférence européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco 2018), dont les travaux se poursuivaient samedi pour la deuxième et dernière journée.

Intervenant lors des travaux de la conférence, M. Si Afif a estimé que "la priorité aujourd'hui pour les parlementaires est de faire une évaluation des travaux accomplis, et de réunir les efforts à travers des activités en soutien à la lutte juste cause du peuple sahraoui ainsi qu'à son droit à l'autodétermination et à l'indépendance".

Se félicitant de la création du Réseau parlementaire international d'appui à la lutte du peuplesahraoui, qui avait été approuvé lors de la dernière conférence de coordination tenue à Paris, M. Si Afif a préconisé, la mise en place d'"un plan de travail cohérent" dans le cadre du réseau international parlementaire visant notamment "la médiatisation dans les pays à la position négative envers la cause sahraouie".

"Nous devons encourager les activités communes entre les parlementaires, et travailler surtout à l'échelle régionale, continentale et internationale sur des bases solides afin d'assurer un travail continu, permanent, divers et global", a conclu le parlementaire algérien.

Les travaux de la 43 e Conférence européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui (EUCOCO 2018), se poursuivent samedi à Madrid, en ateliers traitant de divers thèmes, avec la participation de près de 400 délégués parlementaires et de représentants des gouvernements de divers pays, outre des associations et Comités amis avec le peuple sahraoui.