Togo: Elim CAN 2019 - Djamel Belmadi veut revenir de Lomé avec une victoire

Logée dans le groupe G des éliminatoires de la CAN 2019, l'Algérie dispute demain dimanche un match capital contre le Togo. Leader avec 7 points, elle s'était inclinée dernièrement à Cotonou devant le Bénin, qui conserve la deuxième place avec 7 points lui aussi.

Les Fennecs sont conscients que le déplacement à Lomé est important et ne sera pas une promenade de santé. Mais joueurs et entraîneur sont décidés à revenir de la capitale togolaise avec les points de la victoire.

« On a travaillé cette semaine dans des conditions optimum, dans la sérénité et avec beaucoup, beaucoup de concentration, mes joueurs connaissent le défi qui nous attend, ça sera un match âpre, avec beaucoup d'intensité et beaucoup d'envie, en tous les cas on veut revenir avec un bon résultat et les points qui nous qualifieront d'ores et déjà à la CAN,» a confié Djamel Belmadi dans des propos relayés par competition.dz. Et d'ajouté : « On veut revenir avec la victoire qui nous qualifiera pour la CAN-2019 au Cameroun. Il est temps de casser cette mauvaise dynamique de ces matchs en Afrique, où on revient bredouilles à chaque fois. »

Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront à la phase finale de la CAN 2019. Une victoire de l'Algérie, donc, leur assurera une place au Cameroun. A rappeler, en dernier lieu, que la CAN 2019 est prévue, pour la première fois, durant l'été. La dernière journée des éliminatoires se jouera en mars 2019.